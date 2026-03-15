Вылетел в кювет: на трассе в Мангистау перевернулся автомобиль

Вчера, 14 марта, на автодороге неподалёку от села Таучик произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля.

По информации полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту произошедшего на водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее повреждение транспортного средства).

