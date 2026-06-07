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07.06.2026, 17:40

На Бозжыре полным ходом строительство визит-центра: показаны первые кадры работ

Общество 0 1 675 Наталья Вронская

В социальных сетях появились первые кадры строительства визит-центра на территории урочища Бозжыра – одной из самых известных природных достопримечательностей Мангистауской области. Проект, вокруг которого несколько лет велись активные дискуссии, планируют завершить к концу 2026 года, передает Lada.kz со ссылкой на региональный акимат.

Фото акимата Мангистауской области
Фото акимата Мангистауской области

Ранее концепцию будущего визит-центра презентовали в поселке Кендерли. Проект разработан компанией Pana Asia и предусматривает создание современной туристической инфраструктуры с учетом экологических требований и принципов устойчивого туризма.

Как отмечают разработчики, основная цель проекта – создать комфортные условия для путешественников, сохранив при этом уникальный природный ландшафт Бозжыры. Визит-центр позволит туристам ближе познакомиться с природой региона и культурой казахского народа.

В составе комплекса предусмотрены этно-кофейня, глэмпинг, зоны отдыха и интерьеры с элементами национального дизайна. Особое внимание уделено экологичности объекта. Для строительства будут использоваться легкосборные конструкции без капитального фундамента. Само здание разместят на специальных опорах высотой от 400 до 1000 миллиметров в зависимости от особенностей рельефа.

Проектом также предусмотрены солнечные панели, системы биологической очистки сточных вод и раздельный сбор отходов, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду.

По данным областного акимата, реализация проекта позволит создать до 30 новых рабочих мест, при этом около 90 процентов сотрудников планируется набирать из числа местных жителей. Кроме того, появятся дополнительные возможности для реализации сельскохозяйственной продукции жителей близлежащих населенных пунктов.

По словам генерального директора компании Pana Asia Сауле Джанабаевой, развитие туристической инфраструктуры является необходимым условием для дальнейшего роста туристической привлекательности региона.

Визит-центры – это требование времени. Если мы хотим развивать туризм, необходимо создавать современные объекты с развитой инфраструктурой. Мы предлагаем уникальную концепцию с элементами этники и национальной кухней, которые оставят у гостей яркие впечатления, - отметила она.

Ожидается, что после завершения строительства визит-центр станет одной из ключевых точек приема туристов в Мангистауской области и поможет совместить развитие туризма с сохранением уникального природного наследия Бозжыры.

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