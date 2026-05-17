Сколько дней отдохнут казахстанцы в июне

В июне 2026 года казахстанцев ждут восемь выходных дней. Несмотря на отсутствие государственных праздников, в календаре предусмотрен ряд профессиональных и памятных дат.

Перечень профессиональных праздников утвержден приказом исполняющего обязанности министра труда и социальной защиты населения РК №480 от 17 ноября 2023 года. Документ вступил в силу со дня его первого официального опубликования.

Согласно календарю, в июне будут отмечаться следующие профессиональные даты:

9 июня – День военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения государственных органов;

15 июня – День медицинского работника. Праздник ежегодно отмечается в третье воскресенье июня;

23 июня – День полиции;

23 июня – День государственного служащего;

24 июня – День судьи и работников суда;

28 июня – День работников средств массовой информации.

При пятидневной рабочей неделе выходными днями в июне станут субботы и воскресенья. Дополнительных выходных, связанных с государственными праздниками, в этом месяце не предусмотрено.