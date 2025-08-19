На трассе Форт-Шевченко – Актау из-за лопнувшего колеса перевернулся автомобиль

Қазақ тіліне аудару

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Форт-Шевченко – Актау 18 августа. Из-за разрыва колеса автомобиль Lada Granta опрокинулся, пострадал водитель. Подробности инцидента Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: кадр видео

Авария произошла 18 августа в 16:20 часов на трассе Форт-Шевченко – Актау.

По информации полиции региона, у автомобиля Lada Granta с правой стороны произошел разрыв колеса, водитель не справился с рулевым управлением. В результате автомобиль опрокинулся.

В аварии пострадал водитель. Его госпитализировали с травмами в областную больницу, - сообщили в ведомстве.

Напомним, подобное происшествие было зафиксировано в Актау 10 августа. Водитель автомобиля Toyota Camry проехал на красный свет светофора и столкнулся с Nissan Quest. В результате удара Toyota Camry перевернулся.