На трассе Актау - Бейнеу перевернулся пассажирский автобус: 4 погибших, 17 госпитализированы

По информации министерства транспорта, на трассе республиканского значения произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает Lada.kz .

Фото: Министерство транспорта РК

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 января около 01:03 на 383 километре автодороги KZ-11 Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау.

По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса марки Yutong, зарегистрированного на ТОО «CASPIAN TRANS CORPORATION», двигался из Актау в сторону Бейнеу, однако не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

В момент ДТП в салоне находилось 50 человек.

По информации департамента полиции региона, 4 человека погибли на месте. Сорок два пассажира получили травмы, из них 17 госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение.

Отмечается, что автобус прошёл технический осмотр 19 декабря 2025 года.

По информации полиции, участок трассы относится ко II технической категории: дорожное покрытие — асфальтобетонное, ширина проезжей части составляет 9 метров, дефекты покрытия отсутствуют. Дорожные знаки установлены в полном объёме. Авария произошла в тёмное время суток.

За рулём находился водитель 1985 года рождения. Сообщается, что примерно за 200 километров до места аварии произошла смена второго водителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель водворён в изолятор временного содержания.

В настоящее время департамент полиции Мангистауской области проводит следственные мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.

Напомним, в Мунайлинском районе мужчина предотвратил аварию. Поступок мангистаусца не остался без внимания правоохранительных органов.