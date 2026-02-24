18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.33
586.7
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.02.2026, 17:02

Экс-замглавы ДКНБ Мангистау осужден на 11 лет за вымогательство $500 000

Происшествия 0 3 187 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области вынесен приговор бывшему заместителю руководителя департамента КНБ (ДКНБ) и экс-аудитору по контролю качества авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Актау», которых признали виновными в вымогательстве 500 тысяч долларов у местного предпринимателя. Подробности дела – в материале Lada.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области огласил приговор в отношении бывшего заместителя главы ДКНБ по Мангистауской области и его сообщника. Полковник национальной безопасности признан виновным в превышении должностных полномочий и вымогательстве в особо крупном размере.

По данным суда, экс-сотрудник департамента КНБ в августе 2023 года организовал схему по вымогательству крупной суммы денег у известного в Актау предпринимателя. Он привлек к этому делу аудитора и возложил на него роль главного шантажиста.

Согласно материалам следствия, бывший замглавы ДКНБ воспользовался своими служебными возможностями и собрал сведения личного характера о бизнесмене и его родственниках, которые могут нанести ущерб его репутации. Позже предпринимателю был отправлен конверт с «компроматом». Внутри папки находилась справка на девяти листах, содержащая персональные данные предпринимателя, его супруги, братьев и других родственников. Документ включал ложные сведения о якобы совершенных семьей налоговых и экологических нарушениях. Как выяснилось в ходе следствия, полковник нацбезопасности незаконно собирал эту информацию через служебную систему КНБ «Анықтау», просматривая личные данные членов семьи потерпевшего и его фотографии.

Из материалов уголовного дела следует, что интерес бывшего заместителя начальника департамента КНБ вызвала целая сеть компаний, находящихся в управлении бизнесмена. В материалах дела фигурируют: крупное предприятие по утилизации промышленных и нефтяных отходов, где работает около 200 человек; компания, занимающаяся переработкой нефтешламов; организация, оказывающая транспортные и компьютерные услуги.

После передачи конверта с «компроматом», экс-замглавы ДКНБ стал шантажировать предпринимателя по телефону. На оборотной стороне одной из страниц «досье» была сделана надпись зеленым маркером: «500.000». В телефонных разговорах соучастник-аудитор пояснил, что это цена «решения вопроса» в долларах США. Чтобы запугать семью, за ними велось наблюдение: в один из дней экс-аудитор позвонил бизнесмену и описал, кто именно приезжал к нему на машине, запретив любые контакты с посторонними.

26 октября 2023 года состоялась передача денег. По требованию вымогателей бизнесмен прибыл на такси в район аэропорта Актау. На обочине трассы его ожидал черный внедорожник Lexus LX470 без номеров. По показаниям потерпевшего, в машине находился человек в маске клоуна. Как только предприниматель бросил в салон пакет с 500 тысячами тенге (подготовленными под контролем полиции), внедорожник скрылся в степи по бездорожью.  После подозреваемые были сразу же задержаны, - говорится в материалах приговора.

Отмечается, что несмотря на попытки подсудимых скрыть следы (экс-сотрудник ДКНБ пытался удалить данные со своего рабочего компьютера), следствие собрало обширную базу доказательств. Об обвиняемых в суде вину не признали либо сделали это частично. Тем не менее суд признал их виновными в вымогательстве. Полновнику нацбезопасности также было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями. Автороведческая экспертиза подтвердила, что текст досье составил именно он, а фоноскопическая экспертиза узнала голос экс-аудитора на записях угроз. Цифровой след также подтвердил покупку им мобильного телефона для анонимных звонков через систему Kaspi.

Из приговора суда следует, что бывший замглавы ДНКБ приговорен к 11 годам лишения свободы. Он также лишен звания полковника и права пожизненно занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Фигурировавший в деле аудитор приговорен к восьми годам лишения свободы.

С осужденных взыскано 500 000 тенге материального ущерба и 1 000 000 тенге компенсации морального вреда в пользу бизнесмена.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

39
7
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь