Экс-замглавы ДКНБ Мангистау осужден на 11 лет за вымогательство $500 000

В Мангистауской области вынесен приговор бывшему заместителю руководителя департамента КНБ (ДКНБ) и экс-аудитору по контролю качества авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Актау», которых признали виновными в вымогательстве 500 тысяч долларов у местного предпринимателя. Подробности дела – в материале Lada.kz .

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области огласил приговор в отношении бывшего заместителя главы ДКНБ по Мангистауской области и его сообщника. Полковник национальной безопасности признан виновным в превышении должностных полномочий и вымогательстве в особо крупном размере.

По данным суда, экс-сотрудник департамента КНБ в августе 2023 года организовал схему по вымогательству крупной суммы денег у известного в Актау предпринимателя. Он привлек к этому делу аудитора и возложил на него роль главного шантажиста.

Согласно материалам следствия, бывший замглавы ДКНБ воспользовался своими служебными возможностями и собрал сведения личного характера о бизнесмене и его родственниках, которые могут нанести ущерб его репутации. Позже предпринимателю был отправлен конверт с «компроматом». Внутри папки находилась справка на девяти листах, содержащая персональные данные предпринимателя, его супруги, братьев и других родственников. Документ включал ложные сведения о якобы совершенных семьей налоговых и экологических нарушениях. Как выяснилось в ходе следствия, полковник нацбезопасности незаконно собирал эту информацию через служебную систему КНБ «Анықтау», просматривая личные данные членов семьи потерпевшего и его фотографии.

Из материалов уголовного дела следует, что интерес бывшего заместителя начальника департамента КНБ вызвала целая сеть компаний, находящихся в управлении бизнесмена. В материалах дела фигурируют: крупное предприятие по утилизации промышленных и нефтяных отходов, где работает около 200 человек; компания, занимающаяся переработкой нефтешламов; организация, оказывающая транспортные и компьютерные услуги.

После передачи конверта с «компроматом», экс-замглавы ДКНБ стал шантажировать предпринимателя по телефону. На оборотной стороне одной из страниц «досье» была сделана надпись зеленым маркером: «500.000». В телефонных разговорах соучастник-аудитор пояснил, что это цена «решения вопроса» в долларах США. Чтобы запугать семью, за ними велось наблюдение: в один из дней экс-аудитор позвонил бизнесмену и описал, кто именно приезжал к нему на машине, запретив любые контакты с посторонними.

26 октября 2023 года состоялась передача денег. По требованию вымогателей бизнесмен прибыл на такси в район аэропорта Актау. На обочине трассы его ожидал черный внедорожник Lexus LX470 без номеров. По показаниям потерпевшего, в машине находился человек в маске клоуна. Как только предприниматель бросил в салон пакет с 500 тысячами тенге (подготовленными под контролем полиции), внедорожник скрылся в степи по бездорожью. После подозреваемые были сразу же задержаны, - говорится в материалах приговора.

Отмечается, что несмотря на попытки подсудимых скрыть следы (экс-сотрудник ДКНБ пытался удалить данные со своего рабочего компьютера), следствие собрало обширную базу доказательств. Об обвиняемых в суде вину не признали либо сделали это частично. Тем не менее суд признал их виновными в вымогательстве. Полновнику нацбезопасности также было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями. Автороведческая экспертиза подтвердила, что текст досье составил именно он, а фоноскопическая экспертиза узнала голос экс-аудитора на записях угроз. Цифровой след также подтвердил покупку им мобильного телефона для анонимных звонков через систему Kaspi.

Из приговора суда следует, что бывший замглавы ДНКБ приговорен к 11 годам лишения свободы. Он также лишен звания полковника и права пожизненно занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Фигурировавший в деле аудитор приговорен к восьми годам лишения свободы.

С осужденных взыскано 500 000 тенге материального ущерба и 1 000 000 тенге компенсации морального вреда в пользу бизнесмена.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.