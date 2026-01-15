Мужчина предотвратил ДТП в Мунайлинском районе (видео)

В Мунайлинском районе мужчина предотвратил аварию. Поступок мангистаусца не остался без внимания правоохранительных органов, передает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: департамент полиции Мангистауской области

В селе Баскудук Мунайлинского района мужчина предотвратил возможное дорожно-транспортное происшествие. Водитель Daewoo Nexia белого цвета вошел в здание, оставив транспортное средство открытым. Из-за технической неисправности автомобиль начал самопроизвольно двигаться назад.

Заметив опасность, Саламат Хаметов оперативно остановил машину, предотвратив потенциальное ДТП.

За проявленную бдительность и ответственность он был награжден благодарственным письмом начальника подразделения полиции Нуржана Махмутова. Во время вручения отмечено его содействие в обеспечении безопасности дорожного движения и неравнодушие к вопросам общественного порядка.

