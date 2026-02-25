Экс-заместитель акима Мангистау получил высокий пост в Астане

Бывший заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев назначен заместителем директора по производственным вопросам РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента РК, сообщает Lada.kz .

Фото областного акимата

Стало известно о новом кадровом назначении Тлегена Аканулы Абишева. С февраля 2026 года он занял должность заместителя директора по производственным вопросам РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан УДП РК».

Тлеген Абишев родился в 1977 году. В 1999 году окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «тележурналистика». В 2012 году получил диплом юриста в Казахском гуманитарно-юридическом университете. Имеет степень магистра делового администрирования.

Профессиональную деятельность начинал в медиасфере. Работал ведущим программ на телеканалах «Астана», «Хабар 24», «Atameken Business Channel». В разные годы возглавлял пресс-службы АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев». Также руководил службой по фильмопроизводству НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

С 2020 года Абишев работает в структуре Телерадиокомплекса Президента. С сентября 2023 года занимал должность заместителя директора. А с 3 июня 2024 года по февраль 2026 года являлся заместителем акима Мангистауской области.

Тлеген Абишев награждён медалью «Ерен еңбегі үшін» («За выдающиеся заслуги») и нагрудным знаком «ҚР Ақпарат саласының үздігі» («Лучшие в информационной индустрии в РК»).