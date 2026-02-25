18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.02.2026, 10:56

Экс-заместитель акима Мангистау получил высокий пост в Астане

Общество 0 5 940 Сергей Кораблев

Бывший заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев назначен заместителем директора по производственным вопросам РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента РК, сообщает Lada.kz.

Фото областного акимата
Фото областного акимата

Стало известно о новом кадровом назначении Тлегена Аканулы Абишева. С февраля 2026 года он занял должность заместителя директора по производственным вопросам РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан УДП РК».

Тлеген Абишев родился в 1977 году. В 1999 году окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «тележурналистика». В 2012 году получил диплом юриста в Казахском гуманитарно-юридическом университете. Имеет степень магистра делового администрирования.

Профессиональную деятельность начинал в медиасфере. Работал ведущим программ на телеканалах «Астана», «Хабар 24», «Atameken Business Channel». В разные годы возглавлял пресс-службы АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев». Также руководил службой по фильмопроизводству НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

С 2020 года Абишев работает в структуре Телерадиокомплекса Президента. С сентября 2023 года занимал должность заместителя директора. А с 3 июня 2024 года по февраль 2026 года являлся заместителем акима Мангистауской области.

Тлеген Абишев награждён медалью «Ерен еңбегі үшін» («За выдающиеся заслуги») и нагрудным знаком «ҚР Ақпарат саласының үздігі» («Лучшие в информационной индустрии в РК»).

 

 

5
15
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь