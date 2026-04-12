На трассе Актау – Жетыбай перевернулся автомобиль

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля произошло на автодороге Актау – Жетыбай. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали аварию, Lada.kz .

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справилась с управлением, в результате чего допустила наезд на дорожное ограждение. После столкновения транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии женщина-водитель получила травмы. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.

Как сообщили в ведомстве, в отношении водителя составлен административный протокол.

В социальных сетях же распространяется информация о том, что владелец пострадавшего автомобиля ищет контакты водителя черной Toyota Camry. Предположительно, именно она стала помехой на дороге и привела к аварии, однако в полиции о втором участнике происшествия ничего не знают.