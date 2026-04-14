Автомобиль перевернулся на трассе Жетыбай – Жанаозен

Авария произошла 12 апреля на трассе Жетыбай – Жанаозен. В результате ДТП пострадал водитель. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Водитель автомобиля Toyota Camry не справилась с управлением после чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП водитель получила травмы легкой степени. После оказания медицинской помощи был отпущен домой, - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что водитель привлечен к административной ответственности по статье 610 КоАП РК.

Для справки

Статья 610 КоАП РК – «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» – влечёт штраф в размере 40 МРП (173 тысячи тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Напомним, ранее на трассе Актау – Жетыбай перевернулся автомобиль Chevrolet Cobalt. Водитель автомобиля не справилась с управлением, в результате чего допустила наезд на дорожное ограждение. В результате аварии женщина-водитель получила травмы. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.