Автомобиль перевернулся на трассе Жетыбай – Жанаозен

Происшествия 0 1 335 Лиана Рязанцева

Авария произошла 12 апреля на трассе Жетыбай – Жанаозен. В результате ДТП пострадал водитель. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео

По данным полиции, ДТП произошло вчера, 12 апреля, на трассе Жетыбай – Жанаозен.

Водитель автомобиля Toyota Camry не справилась с управлением после чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП водитель получила травмы легкой степени. После оказания медицинской помощи был отпущен домой, - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что водитель привлечен к административной ответственности по статье 610 КоАП РК.

Для справки

Статья 610 КоАП РК – «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» – влечёт штраф в размере 40 МРП (173 тысячи тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Напомним, ранее на трассе Актау – Жетыбай перевернулся автомобиль Chevrolet Cobalt. Водитель автомобиля не справилась с управлением, в результате чего допустила наезд на дорожное ограждение. В результате аварии женщина-водитель получила травмы. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь