11.05.2026, 17:30

В Актау спасли двух тонувших подростков

Происшествия Лиана Рязанцева

Очевидцы вытащили из воды двух подростков, которые едва не утонули на побережье в 4 микрорайоне, передает Lada.kz.

Фото редакции Lada.kz

Сегодня, 11 мая, на побережье 4 микрорайона едва не утонули два подростка. Очевидцы успели вовремя среагировать и вытащить ребят на берег.

Очевидец снял происходящее на видео и обратился с обращением к жителям.

Люди, купальный сезон уже начался. Эти двое парней только что едва не утонули. Мы успели вытащить их из воды. Вот они сидят. Ещё немного – и могла бы произойти трагедия. Хорошо, что всё обошлось и ребята остались живы, - говорит мужчина на видео.

В конце видео автор призывает молодежь к осторожности, напоминая, что помощь не всегда может оказаться рядом.

В ДЧС Мангистауской области сообщили редакции, что вызовов на номера «101» и «112» по данному факту не поступало.

Напомним, ранее был опубликован перечень опасных водоёмов и прибрежных зон, расположенных на территории региона. Соответствующий перечень включает опасные зоны в Актау, а также в Тупкараганском, Каракиянском и Мунайлинском районах. Более подробно со списком можно ознакомиться здесь.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь