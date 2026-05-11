В Актау спасли двух тонувших подростков

Сегодня, 11 мая, на побережье 4 микрорайона едва не утонули два подростка. Очевидцы успели вовремя среагировать и вытащить ребят на берег.

Очевидец снял происходящее на видео и обратился с обращением к жителям.

Люди, купальный сезон уже начался. Эти двое парней только что едва не утонули. Мы успели вытащить их из воды. Вот они сидят. Ещё немного – и могла бы произойти трагедия. Хорошо, что всё обошлось и ребята остались живы, - говорит мужчина на видео.

В конце видео автор призывает молодежь к осторожности, напоминая, что помощь не всегда может оказаться рядом.

В ДЧС Мангистауской области сообщили редакции, что вызовов на номера «101» и «112» по данному факту не поступало.

Напомним, ранее был опубликован перечень опасных водоёмов и прибрежных зон, расположенных на территории региона. Соответствующий перечень включает опасные зоны в Актау, а также в Тупкараганском, Каракиянском и Мунайлинском районах. Более подробно со списком можно ознакомиться здесь.