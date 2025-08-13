18+
13.08.2025, 15:52

В Актау спасли купавшуюся в необорудованном месте женщину

Происшествия 0 2 757 Лиана Рязанцева

В Актау спасли 43-летнию женщину, которая купалась в необорудованном месте на набережной в 5А микрорайоне. Она не смогла выбраться на берег самостоятельно. На помощь женщине пришли сотрудники полиции и очевидец. Подробности рассказали в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

Инцидент произошел сегодня, 13 августа, примерно в 10:50 в районе набережной 5А микрорайона.

Женщина 1982 года рождения начала тонуть. Самостоятельно выбраться на берег она не смогла. На помощь к ней пришли сотрудники полиции совместно с очевидцем. Купалась женщина в необорудованном месте, - рассказали спасатели.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Состояние – средней степени тяжести. Пострадавшая доставлена в медучреждение для осмотра врачами, - заключили в ДЧС региона.

Напомним, сегодня, 13 августа, троих жителей Актау во время плавания на сапбордах унесло на километр от берега в Каспийское море. Спасатели доставили их в безопасное место. 

