У побережья Актау трёх сапбордистов унесло в открытое море

Троих жителей Актау во время плавания на сапбордах унесло на километр от берега в Каспийское море. Подробности рассказали в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.

Сегодня, 13 августа, ветер унес в море троих человек, катавшихся на сапбордах.

Инцидент произошел в 10:20 утра.

В 1 микрорайоне Актау сильный ветер отнес на километр от берега троих человек, одного 1989 года рождения и двоих 1991 года рождения. Самостоятельно вернуться они не смогли, и спасатели доставили их в безопасное место, - сообщили в ДЧС региона.

Еженедельно спасатели фиксируют подобные происшествия. Последний случай произошёл 11 августа, когда 30-летнюю девушку на сапборде унесло в море.