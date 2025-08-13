У побережья Актау трёх сапбордистов унесло в открытое море

Троих жителей Актау во время плавания на сапбордах унесло на километр от берега в Каспийское море. Подробности рассказали в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.
Сегодня, 13 августа, ветер унес в море троих человек, катавшихся на сапбордах.
Инцидент произошел в 10:20 утра.
В 1 микрорайоне Актау сильный ветер отнес на километр от берега троих человек, одного 1989 года рождения и двоих 1991 года рождения. Самостоятельно вернуться они не смогли, и спасатели доставили их в безопасное место, - сообщили в ДЧС региона.
Еженедельно спасатели фиксируют подобные происшествия. Последний случай произошёл 11 августа, когда 30-летнюю девушку на сапборде унесло в море.
