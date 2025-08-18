На одной из баз отдыха Актау спасли 19-летнего парня

В Актау спасли 19-летнего парня, который купался в оборудованном месте на одной из баз отдыха, и стал тонуть. Подробности рассказали в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.
По данным ДЧС региона, в прошедшие выходные обошлось без утонувших. Единственный инцидент — спасение молодого человека.
Инцидент произошел вчера, 17 августа, примерно в 18:22.
На одной из баз отдыха, в 22 километрах от Актау, в специально отведённой зоне для купания на побережье Каспийского моря был спасён молодой человек 2006 года рождения. Во время плавания он начал тонуть и не смог самостоятельно выбраться на берег, - сообщили в ведомстве.
Пострадавшему оказали помощь.
Состояние стабильное, - заключили в ДЧС региона.
Напомним, 13 августа в Актау спасли 43-летнию женщину, которая купалась в необорудованном месте на набережной в 5А микрорайоне.
