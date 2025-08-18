18+
18.08.2025, 11:35

На одной из баз отдыха Актау спасли 19-летнего парня

Происшествия 0 1 226 Лиана Рязанцева

В Актау спасли 19-летнего парня, который купался в оборудованном месте на одной из баз отдыха, и стал тонуть. Подробности рассказали в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz. 

 

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

По данным ДЧС региона, в прошедшие выходные обошлось без утонувших. Единственный инцидент — спасение молодого человека.

Инцидент произошел вчера, 17 августа, примерно в 18:22.

На одной из баз отдыха, в 22 километрах от Актау, в специально отведённой зоне для купания на побережье Каспийского моря был спасён молодой человек 2006 года рождения. Во время плавания он начал тонуть и не смог самостоятельно выбраться на берег, - сообщили в ведомстве.

Пострадавшему оказали помощь.

Состояние стабильное, - заключили в ДЧС региона.

Напомним, 13 августа в Актау спасли 43-летнию женщину, которая купалась в необорудованном месте на набережной в 5А микрорайоне.

 

Комментарии

0 комментарий(ев)
