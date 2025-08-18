На одной из баз отдыха Актау спасли 19-летнего парня

По данным ДЧС региона, в прошедшие выходные обошлось без утонувших. Единственный инцидент — спасение молодого человека.

Инцидент произошел вчера, 17 августа, примерно в 18:22.

На одной из баз отдыха, в 22 километрах от Актау, в специально отведённой зоне для купания на побережье Каспийского моря был спасён молодой человек 2006 года рождения. Во время плавания он начал тонуть и не смог самостоятельно выбраться на берег, - сообщили в ведомстве.