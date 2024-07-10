Шестерых подростков на самодельном плоту спасли в море у Актау

Вышедших в море на самодельном плоту подростков доставили на берег спасатели Актау. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Фото пресс-службы ведомства

Сегодня, 10 июля, спасатели в море, в 1,5 км от берега, обнаружили и вернули на сушу шестерых подростков в возрасте от 17 до 19 лет.

Подростки вышли на самодельном плавсредстве из пластиковых кубиков и не смогли вернуться на берег. В медицинской помощи не нуждались, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДЧС региона сообщили, что во время съемки на плоту находилось семь человек. Один из них на сапборде подплыл к ребятам, чтобы узнать, нужна ли им помощь.

МЧС предупреждает:

Не допускайте детей к воде и не оставляйте их без присмотра. Берегите себя и своих близких.

Правила безопасного поведения на воде:

- не купаться в запрещенных для купания местах;

- не нырять в воду с неизвестной глубиной;

- не заплывать за буйки;

- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не подплывать к водным транспортам.