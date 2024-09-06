Двух мужчин на резиновой лодке спасли у побережья Актау

Двоих мужчин унесло на резиновой лодке. Из-за сильного ветра они не смогли самостоятельно выбраться на берег. Подробности рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
По информации ведомства, вчера, 5 сентября, в районе пляжа «Мыс песчаный» силами оперативно-спасательного отряда ДЧС спасены и доставлены на берег двое мужчин.
Мужчины, катаясь на резиновой лодке, из-за сильного ветра не смогли самостоятельно выбраться на берег, - сообщили в ведомстве.
Спасатели нашли мужчин в море и доставили их на берег.
В медицинской помощи мужчины не нуждались, - добавили спасатели.
Комментарии0 комментарий(ев)