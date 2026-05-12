Lada.kz нашла героя, спасшего двух тонувших подростков в Актау

Жазмурат Канатов – так зовут 36-летнего жителя Актау, спасшего двух тонувших подростков в море.

Он рассказал подробности произошедшего:

Сегодня, 11 мая, примерно в 15:15 часов я вышел на прогулку к берегу моря вместе с детьми. Мы вели прямой эфир в TikTok, когда один из мальчиков внезапно закричал, что тонет. Я сразу передал телефон людям рядом и бросился в воду. Мне удалось вытащить обоих детей, подхватив их с двух сторон и помогая им выбраться на берег. Люди, находившиеся на берегу, также помогли их вытянуть. По воле Всевышнего они остались живы. Как выяснилось, их было трое, однако один из друзей не смог помочь.

По словам Жазмурата, инцидент произошёл на набережной 15 микрорайона, а не в 4 микрорайоне, как сообщалось ранее в социальных сетях.

После того, как я вытащил из воды двух подростков 15-16 лет, оказал им первую помощь, помог избавиться от воды, которой они наглотались. В тот момент я сам почувствовал сильную слабость и не смог сразу вызвать скорую. Когда пришёл в себя, увидел, что оба мальчика уже чувствуют себя лучше и находятся в нормальном состоянии, - рассказал мужчина.

Он отметил, что сильных волн на море не было, инцидент произошёл из-за того, что ребята просто не умеют плавать.

Жазмурат Канатов женат, воспитывает пятерых детей.

Он работает в компании АО «Мангистаумунайгаз» и уже пять лет представляет предприятие на соревнованиях по плаванию.