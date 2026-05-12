11.05.2026, 21:09

Lada.kz нашла героя, спасшего двух тонувших подростков в Актау

Лиана Рязанцева

Редакции Lada.kz удалось найти мужчину, спасшего двух тонувших подростков на море. Он рассказал подробности произошедшего.

Фото предоставил Жазмурат Канатов
Жазмурат Канатов – так зовут 36-летнего жителя Актау, спасшего двух тонувших подростков в море.

Он рассказал подробности произошедшего:

Сегодня, 11 мая, примерно в 15:15 часов я вышел на прогулку к берегу моря вместе с детьми. Мы вели прямой эфир в TikTok, когда один из мальчиков внезапно закричал, что тонет. Я сразу передал телефон людям рядом и бросился в воду. Мне удалось вытащить обоих детей, подхватив их с двух сторон и помогая им выбраться на берег. Люди, находившиеся на берегу, также помогли их вытянуть. По воле Всевышнего они остались живы. Как выяснилось, их было трое, однако один из друзей не смог помочь.

По словам Жазмурата, инцидент произошёл на набережной 15 микрорайона, а не в 4 микрорайоне, как сообщалось ранее в социальных сетях.

После того, как я вытащил из воды двух подростков 15-16 лет, оказал им первую помощь, помог избавиться от воды, которой они наглотались. В тот момент я сам почувствовал сильную слабость и не смог сразу вызвать скорую. Когда пришёл в себя, увидел, что оба мальчика уже чувствуют себя лучше и находятся в нормальном состоянии, - рассказал мужчина.

Он отметил, что сильных волн на море не было, инцидент произошёл из-за того, что ребята просто не умеют плавать.

Жазмурат Канатов женат, воспитывает пятерых детей.

Он работает в компании АО «Мангистаумунайгаз» и уже пять лет представляет предприятие на соревнованиях по плаванию.

Живя в Актау, я также приобщаю своих детей к занятиям в бассейне, чтобы они научились плавать. Это полезно для их здоровья и безопасности. Самому младшему всего один год, он ещё не умеет плавать, а остальные дети плавают как настоящие «русалки», - подчеркнул герой.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь