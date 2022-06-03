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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 22:15

Просмотров: 582

Запрещённые для купания места озвучили в Мангистау

В Мангистауской области определены 10 участков, запрещенных для купания в море. Список предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото Алексея Хапина
В число запрещенных для купания мест в Актау попали две зоны. Под запретом участок от гостиницы «Каспиан Ривьера» в 4 микрорайоне и до областной филармонии имени М.Оскинбаева, к спуску от памятника Тарасу Шевченко в 5 микрорайоне, протяжённостью 300 метров и шириной 20 метров.

Ещё одна зона - это водоканал «Шора» протяжённостью прибрежной зоны 100 метров и шириной 20 метров.

Также под запрет для купания в Тупкараганском районе попал 43-й километр трассы Актау - Форт-Шевченко протяжённостью 2000 метров и шириной 30 метров.

Ещё одно место, запрещённое для купания, 64-й километр - «Голубая бухта», протяжённостью 900 метров и шириной 30 метров. Также запрещенным является 86-й километр - «Саура» протяжённостью 3200 метров и шириной 30 метров.

Также под запретом 30-й километр от города Форт-Шевченко «Тамшалы», протяжённостью 3700 метров и шириной 30 метров; 20-й километр от села Таушык «Сартас», протяжённостью 3000 метров и шириной 30 метров.

Прибрежная зона от местности Жыланды к направлению Кендерли протяжённостью 3000 метров и шириной 30 метров также запрещена для купания. Запрещён и участок от местности Токмак к направлению Кендерли протяжённостью 3000 метров и шириной 30 метров.

Запрещён для купания участок прибрежной зоны от местности плавучей маневровой базы «Абай» к направлению Саржа протяжённостью 3500 метров и шириной 30 метров.

А также запрещена зона опасного озера с рудниками и отходами, расположенная в семи километрах к северо-востоку от сельского округа Батыр, протяжённостью 380 метров и шириной 170 метров.

Запрещённые для купания места озвучили в Мангистау


Запрещённые для купания места озвучили в Мангистау



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Комментарии ( 2 )

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  • GuF
 kaireke (Посетители) Сегодня, 23:42
Наверняка все эти запрещенные места уже раскуплены, вот и отваживают людей под разными "благими" причинами.
 
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  • GuF
 Андpей (Посетители) Сегодня, 23:11
В общем все места, куда люди подальше от забитых или фиговых пляжей ездят.
 
 

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