18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.73
558.99
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.06.2026, 15:54

Пограничники спасли мужчину в Каспийском море

Происшествия 0 1 555 Ольга Максимова

Мужчину унесло в открытое море в отдаленной местности на надувном плавсредстве. На его поиски отправили корабль пограничников, передает Lada.kz.

Фото пограничной службы
Фото пограничной службы

Похожие новости

Инцидент произошел 18 июня в районе мыса Суе (примерно в 350 км к югу от Актау). 30-летний житель Жанаозена с друзьями отдыхал на берегу Каспия.

Мужчину сильным ветром унесло в море на надувном круге. В той местности не было сотовый связи и интернета, только пограничный пост. Именно туда обратились родственники в 12:00 часов за помощью.  

Было принято решение направить в район поиска пограничный сторожевой корабль. Спустя час мужчину обнаружили в море примерно в двух милях от берега. Его подняли на борт, оказали первую помощь, проверили состояние здоровья и накормили. В 15:00 часов передали семье.

Я плавал на надувном круге недалеко от берега, но в какой-то момент поднялись сильные волны и начали уносить меня в открытое море. Я запаниковал, пытался сам справиться, но волны не давали ни малейшего шанса. В море я пробыл больше часа, ветер уносил меня всё дальше и дальше. Я уже практически потерял надежду на спасение, когда увидел военный корабль. Сейчас я жив и очень благодарен всем, кто помог. Особенно пограничникам, которые быстро отреагировали и вытащили меня из воды, - рассказал спасенный мужчина.

 

19
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь