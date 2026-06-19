Пограничники спасли мужчину в Каспийском море

Мужчину унесло в открытое море в отдаленной местности на надувном плавсредстве. На его поиски отправили корабль пограничников, передает Lada.kz .

Фото пограничной службы

Инцидент произошел 18 июня в районе мыса Суе (примерно в 350 км к югу от Актау). 30-летний житель Жанаозена с друзьями отдыхал на берегу Каспия.

Мужчину сильным ветром унесло в море на надувном круге. В той местности не было сотовый связи и интернета, только пограничный пост. Именно туда обратились родственники в 12:00 часов за помощью.

Было принято решение направить в район поиска пограничный сторожевой корабль. Спустя час мужчину обнаружили в море примерно в двух милях от берега. Его подняли на борт, оказали первую помощь, проверили состояние здоровья и накормили. В 15:00 часов передали семье.