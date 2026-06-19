Пограничники спасли мужчину в Каспийском море

Мужчину унесло в открытое море в отдаленной местности на надувном плавсредстве. На его поиски отправили корабль пограничников, передает Lada.kz.
Инцидент произошел 18 июня в районе мыса Суе (примерно в 350 км к югу от Актау). 30-летний житель Жанаозена с друзьями отдыхал на берегу Каспия.
Мужчину сильным ветром унесло в море на надувном круге. В той местности не было сотовый связи и интернета, только пограничный пост. Именно туда обратились родственники в 12:00 часов за помощью.
Было принято решение направить в район поиска пограничный сторожевой корабль. Спустя час мужчину обнаружили в море примерно в двух милях от берега. Его подняли на борт, оказали первую помощь, проверили состояние здоровья и накормили. В 15:00 часов передали семье.
Я плавал на надувном круге недалеко от берега, но в какой-то момент поднялись сильные волны и начали уносить меня в открытое море. Я запаниковал, пытался сам справиться, но волны не давали ни малейшего шанса. В море я пробыл больше часа, ветер уносил меня всё дальше и дальше. Я уже практически потерял надежду на спасение, когда увидел военный корабль. Сейчас я жив и очень благодарен всем, кто помог. Особенно пограничникам, которые быстро отреагировали и вытащили меня из воды, - рассказал спасенный мужчина.
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