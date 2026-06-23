Шторм мешает поискам: в Мангистау третьи сутки ищут утонувшего мужчину

В Мунайлинском районе продолжаются поиски 27-летнего мужчины, который утонул во время купания в Каспийском море. Трагедия произошла 21 июня на необорудованном участке побережья, расположенном в 56 километрах от Актау, передает Lada.kz .

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Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, поисково-спасательная операция продолжается без перерывов, несмотря на сложные погодные условия. В работах задействованы 11 сотрудников ДЧС, четыре единицы специальной техники, два плавсредства, водолазы и подводный дрон.

По словам официального представителя ДЧС Мангистауской области Ерлана Солтанмуратова, сильный шторм существенно осложняет проведение поисковых работ.

Наши спасатели с самого утра ждали, когда море утихнет, и сегодня снова вышли на поиски. К настоящему времени тело пока не обнаружено, - сообщил он.

Спасатели обследуют акваторию и береговую линию в районе происшествия, используя как традиционные методы поиска, так и современное оборудование.

В ДЧС напомнили, что с начала купального сезона в Мангистауской области уже зарегистрировано четыре случая гибели людей на воде. Тела троих утонувших были обнаружены, поиски четвертого продолжаются.

Вместе с тем спасателям удалось предотвратить новые трагедии. По данным ведомства, с начала сезона из воды были спасены девять человек, большинство из которых – дети.

Специалисты вновь призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в запрещенных местах и выбирать только оборудованные пляжи, где дежурят спасатели. Особую опасность представляют необорудованные участки побережья и море во время сильного волнения, когда даже опытные пловцы могут не справиться с течением и волнами.

Напомним, ранее в Актау чуть не утонул 17-летний юноша.