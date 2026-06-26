Поиски утонувшего в Мангистау мужчины продолжаются

Фото пресс-службы ведомства

По данным спасателей, поиски утонувшего на необорудованном участке побережья, расположенном в 56 километрах от Актау, продолжаются пятый день.

На месте задействованы силы ДЧС Мангистауской области, поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно. В поисках задействованы спасатели, водолазы, техника, плавсредства и авиация, - сообщили спасатели.

В ДЧС региона призвали жителей соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды и купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этого местах. Спасатели напоминают, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям.

Напомним, трагедия произошла 21 июня на побережье, расположенном в 56 километрах от Актау. Во время купания в Каспийском море на необорудованном участке берега утонул 27-летний мужчина.