Поиски утонувшего в Мангистау мужчины продолжаются

Поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно. Для проведения операции привлечены спасатели, водолазы, спецтехника, плавательные средства и авиация, передаёт Lada.kz.
По данным спасателей, поиски утонувшего на необорудованном участке побережья, расположенном в 56 километрах от Актау, продолжаются пятый день.
На месте задействованы силы ДЧС Мангистауской области, поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно. В поисках задействованы спасатели, водолазы, техника, плавсредства и авиация, - сообщили спасатели.
В ДЧС региона призвали жителей соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды и купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этого местах. Спасатели напоминают, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям.
Напомним, трагедия произошла 21 июня на побережье, расположенном в 56 километрах от Актау. Во время купания в Каспийском море на необорудованном участке берега утонул 27-летний мужчина.
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