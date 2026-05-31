Более суток в ловушке: британских туристов спасли в степях Мангистау

Спасатели пришли на помощь семье туристов из Великобритании, чей автомобиль застрял в солончаке в районе урочища Тузбайыр, сообщает Lada.kz.
По данным МЧС РК, на пульт 112 поступило сообщение о том, что в районе урочища Тузбайыр Мангистауского района автомобиль с иностранными туристами застрял в солончаке и не может продолжить движение.
К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели. В автомобиле находились двое взрослых и 12-летний ребенок, являющиеся гражданами Великобритании. Из-за сложного рельефа местности и вязкого грунта работы по извлечению автомобиля продолжались более суток.
В результате проведенной операции спасатели с помощью специальной техники успешно вытащили автомобиль и вывели его на безопасный участок маршрута.
Пострадавших нет.
В медицинской помощи туристы не нуждались.
