Автодом с туристами из Швейцарии перевернулся в Мангистау: на помощь пришли спасатели

Авария произошла на трассе Бейнеу – Актау. Автодом с туристами из Швейцарии перевернулся. На место оперативно прибыли спасатели. Подробности операции по спасению туристов опубликовали на официальном Telegram-канале МЧС РК, передает Lada.kz .

Сегодня в 01:14 часов на официальном Telegram-канале МЧС РК появилась информация о спасении иностранных туристов в Мангистауской области.

Сообщается, что на трассе Бейнеу – Актау автодом с туристами из Швейцарии внезапно опрокинулся на бок. Внутри находились двое иностранных граждан.

На помощь сразу выдвинулись спасатели. Сотрудники ДЧС оперативно прибыли на место, помогли выбраться, обеспечили безопасность и сопроводили гостей в село Бейнеу, где разместили в гостинице. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Фотографий и видео с места аварии не предоставлены.

