Лопнуло колесо на трассе: в Мангистау полиция оказала помощь оказавшемуся в беде водителю

Фото: кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

По информации департамента полиции региона, 1 мая около 02:00 часов на 130 километре республиканской автодороги Жетыбай – Шетпе сотрудники патрульной полиции во время службы обнаружили грузовой автомобиль с лопнувшим колесом, который оказался на встречной полосе.

Капитан полиции Ербол Жалгасов и старший лейтенант Даулет Балиев оперативно прибыли на место и оказали помощь водителю. Они привели транспортное средство в безопасное состояние и восстановили движение на участке дороги.

Водитель поблагодарил полицейских за своевременную помощь.

В ведомстве напомнили, что подобная ситуация могла закончиться серьезным ДТП. Полицейские призвали водителей внимательно следить за техническим состоянием своих автомобилей и соблюдать меры безопасности на дороге.

