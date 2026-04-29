Полицейские из Мангистау оказали помощь велопутешественнику

Патрульные полицейские оказали помощь велопутешественнику. Мужчина, прибывший из Актобе, был замечен при въезде в Мангистаускую область в районе села Есет, расположенного между населёнными пунктами Бейнеу и Боранкул.

Полицейские поинтересовались состоянием гражданина, предложили необходимую помощь, обеспечили его питьевой водой и сопроводили в дальнейший путь. Стоит отметить, что наряду с обеспечением безопасности дорожного движения, оказание своевременной помощи гражданам, оказавшимся в затруднительной ситуации, является одной из основных задач патрульной полиции, - сообщили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что в честь 180-летия великого казахского поэта Абая Кунанбаева он решил объехать весь Казахстан на велосипеде.

В пути люди очень помогают мне, и я бесконечно благодарен нашему народу. Пусть процветает мой казахский народ, пусть крепнет наша независимость! Я уже проехал через Узбекистан, побывал в Ташкенте. Сейчас мой маршрут проходит через Актау в сторону Астаны и других городов. С самого начала пути я чувствую поддержку и искреннее гостеприимство. Всем здоровья и благополучия, - поделился велопутешественник.

Напомним, это не первый случай, когда полицейские приходят на помощь туристам в регионе. Ранее стражи порядка помогли туристу из Венгрии, который в дождливую погоду ночью в районе шел пешком в районе перевала Ман-Ата.

В 2025 году сотрудники полиции региона оказали помощь путешественнику из Китая, у которого на трассе Шетпе – Сайотес – Бейнеу сломался мотоцикл.