25.09.2025, 14:00

Должника из Актау обязали выплатить почти 900 тысяч тенге алиментов своему ребенку

Общество 0 1 228 Сергей Кораблев

В Актау отец задолжал своему несовершеннолетнему ребенку почти 900 тысяч тенге алиментов. Матери, чтобы добиться справедливости, пришлось обратиться в суд, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области установил, что приказом суда №2 города Актау с Б. в пользу Н. взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка в размере 1/4 от всех видов заработка ежемесячно, начиная с 1 октября 2019 года.

8 января 2025 года частным судебным исполнителем было возбуждено исполнительное производство. Взыскатель обратилась с заявлением об определении задолженности, указав, что с октября 2024 года алименты не уплачивались. ЧСИ выяснил, что должник работает в акционерном обществе и за три месяца получил доход в размере 3 384 847 тенге. Согласно закону, 25% этой суммы, а именно 846 210 тенге, составляют задолженность по алиментам.

Должник обратился в суд, утверждая, что обязанность платить возникает только с момента возбуждения исполнительного производства. Однако суд указал, что согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», взыскание алиментов возможно за предыдущие три года до предъявления исполнительного документа.

Суд признал постановление ЧСИ законным и подтвердил задолженность. Таким образом, права взыскателя на получение алиментов были защищены.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Актау должника по алиментам лишили квартиры.

