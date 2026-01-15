В Актау алиментщики за долги лишились жилья и автомобилей

Иллюстративное фото: envato.com

В 2025 году по инициативе прокуратуры Актау в пользу получателей алиментов взыскано более 174 миллиона тенге.

В счёт погашения задолженности у неплательщиков конфискованы одна квартира и четыре автотранспортных средства. За сокрытие доходов и уклонение от исполнения родительских обязанностей 52 должника привлечены к административной ответственности, в отношении 19 лиц зарегистрированы уголовные дела.

Кроме того, на основании актов прокурорского надзора обеспечено взыскание в доход государства более 108 миллионов тенге, включающих суммы административных штрафов, государственных пошлин и налоговых задолженностей.

