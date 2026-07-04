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04.07.2026, 08:47

Где чаще всего тонут люди в Мангистау: статистика ДЧС за пять лет

Общество 0 3 882 Наталья Вронская

За последние пять лет в Мангистауской области утонул 71 человек. Анализ статистики ДЧС показывает, что большинство трагедий произошло не на официальных пляжах, а в необорудованных местах, передаёт Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Из общего числа погибших 57 были взрослыми, еще 14 - детьми.

Где тонут чаще всего

Особую тревогу вызывает то, что подавляющее большинство несчастных случаев произошло именно там, где отсутствуют спасательные посты и необходимая инфраструктура.

Если в 2021 году на необорудованных участках погибли восемь человек, то уже в 2024 году эта цифра выросла до 13 погибших. В 2025 году все три погибших ребенка утонули именно в необорудованных местах.

Почему официальные пляжи безопаснее

На официальных пляжах число трагедий значительно ниже. За пять лет здесь погибли 10 человек, в том числе четыре ребенка. При этом спасатели отмечают, что многие подобные случаи связаны с нарушением элементарных правил безопасности и недостаточным контролем со стороны взрослых.

Еще одна тенденция - снижение числа погибших в местах, где купание официально запрещено. Если в 2021 году там утонули шесть человек, то в 2024 году — только один. Специалисты объясняют это тем, что запретительные меры постепенно вводились после каждой трагедии. Многие опасные участки побережья получили соответствующие знаки именно после того, как там происходили несчастные случаи.

Однако проблема лишь частично сместилась: люди стали чаще выбирать для отдыха необорудованные участки берега, где нет спасателей, буйков и возможности оперативно оказать помощь.

Как выбрать безопасное место для купания

  • купайтесь только на официальных пляжах;
  • обращайте внимание на наличие спасателей;
  • не заходите в воду в незнакомых местах;
  • не оставляйте детей без присмотра;
  • не заходите в воду после употребления алкоголя.

Спасатели вновь напоминают, что безопасным считается только отдых на официально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Особое внимание они просят уделить детям — большинство трагедий происходит буквально за считанные минуты, когда взрослые теряют их из виду.

Специалисты советуют не заходить в воду в необорудованных местах, не оставлять детей без присмотра даже на мелководье, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и соблюдать требования спасателей. Статистика последних пяти лет показывает, что главным фактором риска остается не море само по себе, а выбор места для купания. Подавляющее большинство трагедий происходит там, где нет спасателей и инфраструктуры.

Напомним, по данным ДЧС, уже в 2026 году в Мангистауской области погибли девять человек. Для обеспечения безопасного отдыха жителей города в Актау открыты четыре официальных пляжа. 

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