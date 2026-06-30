В Мангистау с начала купального сезона утонули девять человек

Спасатели Мангистау призывают жителей соблюдать меры безопасности на воде. По данным ДЧС региона, большинство трагедий происходит на необорудованных для купания участках побережья и связано с нарушением правил поведения на воде, передаёт Lada.kz.
По данным ДЧС региона, с начала купального сезона в Каспийском море на территории Мангистауской области утонули девять человек.
За аналогичный период прошлого года этот показатель составил два человека. Таким образом, количество трагических случаев увеличилось в 4,5 раза. К сожалению, большинство несчастных случаев происходит в местах, не предназначенных и не оборудованных для купания, а также из-за несоблюдения элементарных правил безопасности на воде, - сообщили в ведомстве.
Спасатели Мангистау призывают жителей соблюдать меры безопасности на воде.
Основные правила безопасности на воде:
Напомним, 26 июня двое парней утонули в районе Голубой бухты близ Актау.
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