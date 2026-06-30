В Мангистау с начала купального сезона утонули девять человек

По данным ДЧС региона, с начала купального сезона в Каспийском море на территории Мангистауской области утонули девять человек.

За аналогичный период прошлого года этот показатель составил два человека. Таким образом, количество трагических случаев увеличилось в 4,5 раза. К сожалению, большинство несчастных случаев происходит в местах, не предназначенных и не оборудованных для купания, а также из-за несоблюдения элементарных правил безопасности на воде, - сообщили в ведомстве.