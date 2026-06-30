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30.06.2026, 17:09

В Мангистау с начала купального сезона утонули девять человек

Происшествия 0 1 725 Лиана Рязанцева

Спасатели Мангистау призывают жителей соблюдать меры безопасности на воде. По данным ДЧС региона, большинство трагедий происходит на необорудованных для купания участках побережья и связано с нарушением правил поведения на воде, передаёт Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

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По данным ДЧС региона, с начала купального сезона в Каспийском море на территории Мангистауской области утонули девять человек.

За аналогичный период прошлого года этот показатель составил два человека. Таким образом, количество трагических случаев увеличилось в 4,5 раза. К сожалению, большинство несчастных случаев происходит в местах, не предназначенных и не оборудованных для купания, а также из-за несоблюдения элементарных правил безопасности на воде, - сообщили в ведомстве.

Спасатели Мангистау призывают жителей соблюдать меры безопасности на воде.

Основные правила безопасности на воде:

  • купайтесь только в специально оборудованных и разрешённых для этого местах;
  • не оставляйте детей без присмотра взрослых;
  • не заплывайте за ограничительные буйки;
  • не ныряйте в местах с неизвестной глубиной;
  • не используйте надувные плавательные средства вдали от берега;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • воздержитесь от купания при неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, 26 июня двое парней утонули в районе Голубой бухты близ Актау. 

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