Тотальный контроль на Каспии: спасатели Мангистау усилили дежурства и рейды

В Мангистауской области усилен контроль за безопасностью на побережье Каспийского моря. Спасатели увеличивают количество мобильных постов, проводят ежедневные рейды и напоминают отдыхающим о правилах поведения на воде, передает Lada.kz.

фото Станиславы Хапиной

Подробно о ситуации в текущем купальном сезоне на брифинге в Центре общественных коммуникаций рассказал заместитель начальника ДЧС Мангистауской области Нурлыбек Айжарыков.

По его словам, в будние дни безопасность на водоемах обеспечивают 14 мобильных спасательных постов, где дежурят 37 сотрудников и задействованы пять единиц спасательной техники.

В выходные и праздничные дни меры безопасности будут усилены. Количество мобильных спасательных постов увеличат до 39, на дежурство выйдут 84 сотрудника, а число единиц техники возрастет до 14. Кроме того, будут использоваться 12 спасательных жилетов.

В апреле и мае по словам Нурлыбека Айжарыкова специалисты ДЧС выполнили очистку морского дна на 22 пляжах и зонах отдыха. Также организовали двухэтапное обучение спасателей и сотрудников баз отдыха приемам спасения людей на воде и оказанию первой медицинской помощи.

С начала года сотрудники ДЧС региона спасли 13 человек, в том числе семерых детей.

Вместе с тем зарегистрированы и трагические случаи. По информации спасателей, с начала сезона утонули 9 человек.

В связи с этим спасатели призывают жителей и гостей региона отдыхать только на официально разрешенных пляжах и не пренебрегать элементарными правилами безопасности на воде.