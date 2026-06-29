В Мангистауской области усилят меры безопасности детей и населения в период купального сезона

Сегодня, 29 июня, под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В центре внимания — вопросы предупреждения выпадения детей из окон и обеспечения безопасности жителей в период купального сезона, передаёт пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что сохранение жизни и здоровья людей, особенно детей, является безусловным приоритетом, а профилактика чрезвычайных ситуаций требует системной и скоординированной работы всех государственных органов.

По информации профильных служб, за первое полугодие текущего года в области были зарегистрированы случаи выпадения детей из окон, три из которых завершились трагически. В связи с этим ответственным государственным органам поручено кардинально усилить профилактическую работу с населением, обеспечить строгий контроль за соблюдением требований безопасности в многоквартирных жилых домах, а также активизировать работу по оснащению новых жилых комплексов современными устройствами защиты окон.

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности на водоемах. В этой связи поручено увеличить количество предупреждающих знаков и информационных стендов, усилить рейдовые мероприятия, обеспечить постоянное патрулирование и принять исчерпывающие меры по предотвращению несчастных случаев на воде.

Подводя итоги заседания, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что человеческая жизнь не имеет цены, а любые чрезвычайные происшествия, особенно с участием детей, должны предупреждаться заблаговременно.

Вопросы безопасности детей и жителей области не допускают формального подхода. Каждое ответственное ведомство обязано принять исчерпывающие меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Необходимо значительно усилить профилактическую и разъяснительную работу, обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований безопасности и исключить любые предпосылки для трагических случаев. В летний период особое внимание должно быть уделено безопасности детей, организации отдыха на воде и персональной ответственности каждого должностного лица за исполнение поставленных задач, — подчеркнул глава региона.

По итогам заседания ответственным государственным органам, акиматам городов и районов даны конкретные поручения по устранению выявленных недостатков, усилению профилактических мероприятий, обеспечению безопасности детей и жителей области, а также организации постоянного контроля за исполнением всех принятых решений.