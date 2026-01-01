18+
01.01.2026, 17:23

Фото в купальнике добавило еще больше вопросов к Брижит Макрон

Новости Мира

В социальных сетях снова разгорелись споры о первой леди Франции - Брижит Макрон. Долгое время интернет-пользователи обсуждают слухи о её биологическом поле и возможной смене пола, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Спорный снимок на яхте

Недавно в ходе судебного разбирательства, инициированного супругами Макрон против журналистов и блогеров, которые распространяли слухи о якобы мужском рождении Брижит, был представлен снимок, привлекший внимание общественности.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

На фотографии запечатлена президентская чета во время отдыха на яхте вместе с другими мужчинами. Брижит Макрон изображена в цельном голубом купальнике. Однако интернет-пользователи обратили внимание на деталь, которая, по их мнению, подтверждала слухи о её мужском происхождении.

Скриншот снимка стал вирусным и снова спровоцировал обсуждение слухов, что при рождении Брижит могла носить имя Жан-Мишель Тронье — совпадающее с именем её брата, который давно не появлялся на публике.

Суд и клевета

Семья президента Франции считает подобные утверждения клеветой и требует привлечь обвиняемых к ответственности. В иске запрашиваются как штрафы, так и тюремное заключение для распространяющих недостоверную информацию.

Психологические трудности Брижит Макрон

На фоне слухов и судебного процесса, как сообщила дочь первой леди, Тифен Озьер, у Брижит Макрон возникли психологические трудности. По словам Тифен, мать стала проявлять паранойю и уделять чрезмерное внимание своему гардеробу.

Журналисты также отметили перемены в образе леди: она отказалась от ношения брюк и стала чаще выбирать юбки.

Семейные детали и неопределённость

На суде Тифен заявила, что несколько недель назад видела своего дядю. Однако сам Жан-Мишель Тронье не присутствовал на заседании, и убедительных доказательств его существования предоставлено не было.

