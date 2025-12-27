18+
27.12.2025, 12:10

Казахстанцев предупредили о самых трудных месяцах 2026 года

Новости Казахстана 0 29 315

Казахстанский экономист Алмас Чукин в интервью с CEO Digital Business Виталием Волянюком дал прогноз о том, когда жители страны смогут почувствовать экономическое облегчение в 2026 году. Эксперт подробно разъяснил, какие периоды будут самыми напряженными и когда государство должно смягчить экономические меры, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Тяжелый старт года: январь и февраль под давлением

Чукин подчеркнул, что на экономику Казахстана в начале года будут одновременно влиять несколько факторов: высокая базовая ставка Нацбанка и новые налоговые инициативы, включая повышение НДС до 16%.

«Январь и февраль будут тяжелыми», — отмечает эксперт. По его словам, население и бизнес постепенно привыкнут к новым налоговым условиям. «Июнь–июль уже забудут, что такое 12% НДС. Посмотрите на соседей: в России сейчас НДС 22%. Начинали примерно с того же уровня, через несколько лет повысили — и бизнес не умер. Казахстану с 16% тоже можно жить», — добавил Чукин.

Когда стоит снижать базовую ставку

Экономист объяснил, что рост цен после изменения НДС не равен устойчивой инфляции и требует осторожной политики. По его мнению, к февралю необходимо начать помогать экономике, в частности через снижение ключевой ставки.

«Если до этого мы давали экономике «холодный душ» из-за инфляции, то с февраля пора смягчать меры. Банку стоит снизить ставку и дать кредиты. Экономику душили не ради удовольствия, а потому что нужно было бороться с высокой инфляцией, которая бьет по населению», — пояснил Чукин.

Временный всплеск инфляции — не повод для паники

Эксперт предупредил, что краткосрочный рост цен неизбежен, но он будет разовым.

«Инфляция пошла вниз последние два месяца. Да, повышение НДС добавит к ценам товаров около 4%, но это не значит, что инфляция вырастет на 4% и останется высокой. В среднем эффект на инфляцию составит около 1,5–2%», — отметил экономист.

Чукин подчеркнул, что главная опасность для экономики — не временные колебания цен, а неправильная экономическая политика. Он рекомендовал правительству не увеличивать расходы сверх меры, чтобы не создавать дополнительное давление на экономику.

Итог: экономический «выдох» ожидается летом

С учетом всех факторов Алмас Чукин прогнозирует, что через несколько месяцев казахстанцы смогут почувствовать экономическое облегчение. К середине года, когда население адаптируется к новым налогам и государство скорректирует ставки, экономика стабилизируется.

«Через полгода или год люди забудут о повышенном НДС и почувствуют экономический «выдох», — заключает эксперт.

15
231
5
