30.12.2025, 07:29

С 1 февраля 2026 года Казахстан снижает цену на обязательную автостраховку для водителей

Новости Казахстана 0 825

В Казахстане вступили в силу новые правила обязательного автострахования, которые принесут выгоду владельцам транспортных средств, заключающим страховой договор впервые. Изменения коснутся как автомобилистов, так и владельцев мототехники, и обещают сделать рынок автострахования более прозрачным и ориентированным на клиентов, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Кто получит скидку и на каких условиях

Согласно постановлению Правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), снижение стоимости страховки распространяется только на новых клиентов, впервые заключающих договор с любой страховой компанией. Это нововведение делает первый опыт оформления полиса более доступным для казахстанцев и стимулирует прозрачность страхового рынка.

Прозрачность и ответственность страховщиков

Одно из ключевых изменений связано с усилением ответственности страховщиков. Теперь они несут персональную ответственность за достоверность данных, передаваемых в Единую страховую базу данных. Это должно снизить риск ошибок и мошеннических случаев, а также повысить доверие клиентов к страховым компаниям.

Бонусы, коэффициенты и доступ к базам данных

Правила уточняют порядок расчета коэффициентов по системе «бонус-малус», особенно в ситуациях, когда страховщик сталкивается с ограниченным доступом к государственным базам данных. Такой подход позволит более справедливо оценивать риски и корректно рассчитывать стоимость полиса для каждого клиента.

Инвестиции и расширение возможностей Фонда

Фонд гарантирования страховых выплат теперь получает расширенные инвестиционные возможности, что повышает финансовую устойчивость страховой системы и защищает интересы страхователей в случае непредвиденных выплат.

Прозрачность брокеров и комиссий

Новые правила также требуют от страховых брокеров полного раскрытия информации о своей деятельности, включая минимальные и максимальные размеры комиссионного вознаграждения. Это нововведение позволит клиентам лучше ориентироваться в стоимости услуг посредников и выбирать наиболее выгодные предложения.

Полисы и онлайн-сервисы

Регулирование теперь охватывает требования к оформлению страхового полиса, а также техническое функционирование сайтов страховщиков. Положения о полисах вступают в силу через 10 дней после официального опубликования постановления, тогда как требования к сайтам страховщиков начнут действовать с 1 февраля 2026 года. Это должно повысить удобство и безопасность онлайн-сервисов для клиентов.

Итог

В целом, новые правила обязательного автострахования в Казахстане направлены на:

  • снижение стоимости для новых клиентов;

  • повышение ответственности страховых компаний;

  • прозрачность брокерской деятельности;

  • улучшение технической работы онлайн-сервисов;

  • укрепление финансовой стабильности страхового рынка.

Эти изменения создают более дружелюбную и безопасную среду для владельцев авто и мототехники, стимулируя конкуренцию между страховщиками и заботу о клиенте.

