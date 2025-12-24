2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформирован

С 1 января 2026 года казахстанцы столкнутся с ощутимым ростом цен на товары и услуги. Эксперты и государственные структуры предупреждают о грядущих подорожаниях, которые коснутся как повседневных расходов, так и премиальных сегментов рынка. Digital Business собрал всю подтверждённую информацию, чтобы помочь жителям страны заранее спланировать бюджет на начало года, сообщает Lada.kz.

Фундамент для роста цен: НДС и инфляция

Национальный банк Казахстана в докладе о денежно-кредитной политике сообщил о рисках ускорения инфляции в начале 2026 года. Главным фактором, влияющим на рост цен, станет повышение ставки НДС с 12% до 16%.

Непродовольственные товары и услуги подорожают сильнее всего.

Продукты питания вырастут в цене умеренно, благодаря налоговым льготам для сельхозпроизводителей.

Коммунальные тарифы продолжат повышаться поэтапно, создавая дополнительное инфляционное давление.

Таким образом, рост расходов коснётся практически всех сфер жизни казахстанцев, а особенно ощутим он будет в услугах и на рынке бытовой техники.

Мобильная связь и интернет: новые тарифы с января

Beeline повышает абонплату

С 1 января 2026 года абонентская плата по ряду тарифов домашнего интернета и мобильной связи Beeline увеличится. Основные причины: рост затрат на поддержку и развитие сети, инфляция и повышение НДС.

Даты изменений: мобильная связь – с 15 января, «Интернет Дома» – с 1 января.

Особенности: для некоторых абонентов предусмотрены бонусный трафик и кешбэк с абонентской платы.

Tele2/Altel: корректировка тарифов и бонусы

С 25 декабря 2025 года Tele2/Altel повысит абонентскую плату по ряду тарифных планов. Оператор объясняет изменения ростом затрат на модернизацию сети и налоговыми изменениями.

Бонус: часть тарифов получит расширенное наполнение и бесплатный доступ к сервису QINO до конца января 2026 года.

Ежедневный пакет подорожает на 30–40 тенге в сутки. Например, тариф «Меняй все Promo» вырастет с 270 до 300 тенге, линейка «Особо выгодный» – с 340 до 390 тенге, а Ultimate Unlim – с 450 до 490 тенге в сутки.

Транспорт и логистика: нефть и железные дороги

Транспортировка нефти

С 1 января 2026 года тариф на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам «КазТрансОйл» вырастет на 37,9% – до 6 777,76 тенге за тонну на 1000 км без НДС.

Прямое влияние на граждан: платежки не изменятся, но косвенно стоимость бензина, дизеля и связанных товаров возрастёт.

Железнодорожные перевозки

«Қазақстан темір жолы» планировал повышение тарифов на магистральные перевозки, но Комитет по регулированию естественных монополий ввёл временный мораторий на 1 квартал 2026 года.

Новогодние билеты: цены на праздничные рейсы повышаться не будут.

Дополнительно: увеличится провозная способность популярных маршрутов, включая Астана — Алматы, Астана — Шымкент и Актобе — Астана.

Недвижимость и аренда: премиум-сегмент растёт

Премиальная недвижимость

Цены на элитное жильё продолжат рост, особенно в центре Алматы и Медеуском районе.

Причины: ограниченная застройка, повышение НДС и устойчивый спрос на премиальные квартиры.

Посуточная аренда

Digital Business выяснил, что аренда квартир после 15 января вырастет на 46,6% в среднем.

Пример: квартира стоимостью 15 000 тенге в сутки может подняться до 22 000 тенге.

Вывод: скидок на краткосрочное проживание после Нового года ждать не стоит.

Государственные услуги: браки, разводы и нотариальные действия

Регистрация брака и развод

С 1 января 2026 года изменится стоимость услуг органов РАГС:

Регистрация брака: 4 325 тенге (1 МРП).

Развод через РАГС: 8 650 тенге (2 МРП).

Развод через суд: от 1 297,5 тенге (0,3 МРП), зависит от имущественных требований.

Нотариальные услуги

Приказ Министра юстиции вводит новые фиксированные тарифы на нотариальные действия:

Консультация нотариуса подорожает с 3 932 до 4 325 тенге, что на 393 тенге больше.

Удостоверение договоров об отчуждении недвижимости в городах увеличится с диапазона 7 864–43 252 тенге до 12 975–51 900 тенге, рост составит до 8 648 тенге.

В селах удостоверение договоров об отчуждении недвижимости вырастет с 3 932–7 864 тенге до 6 487–11 677 тенге, подорожание составит до 3 813 тенге.

Штрафы за нарушение ПДД

С 2026 года МРП увеличится на 400 тенге, а базовый штраф за превышение скорости – на 2 000 тенге.

Превышение скорости на 10–20 км/ч: 21 625 тенге (рост на 1 965).

Превышение скорости на 20–40 км/ч: 43 250 тенге (+3 930).

Превышение скорости свыше 40 км/ч: 86 500 тенге (+7 860).

Повторное превышение в течение года: 129 750 тенге (+11 790).

Техника и электроника: дефицит и рост цен

Главный фактор подорожания – дефицит оперативной памяти DDR5 и SSD.

Пример: комплект из двух планок ОЗУ по 16 ГБ вырос с 40 000 до 120–140 000 тенге за полтора месяца.

Эффект: рост стоимости затронет ПК, бытовую технику и серверное оборудование.

Электромобили: цены вырастут на 30–40%

Казахстан не получил квоты на 2026 год, что отразится на конечной стоимости электромобилей.

Последствия: снижение интереса к электромобилям и замедление развития экологичного транспорта.

Комментарий эксперта: без поддержки государства рынок не сможет активно развиваться, а качество воздуха в городах будет страдать.

Банковские услуги: тарифы по зарплатным картам

Народный банк Казахстана анонсировал изменения тарифов по обслуживанию дебетовых карт физических лиц: