Пересмотр зарплат: казахстанцы узнали новые цифры своих доходов

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало свежие данные по средней заработной плате за третий квартал 2025 года. С учетом всех предприятий, включая малые компании, средняя зарплата составила 412 582 тенге в месяц, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Важно отметить динамику: за последний квартал показатель снизился на 2%, но если смотреть на годовую перспективу, зарплата выросла на 10,6% в номинальном выражении, то есть без учета инфляции.
Тем не менее, реальный доход казахстанцев, с поправкой на рост цен, оказался ниже: покупательная способность снизилась на 4,5% за квартал и на 1,5% за год.
Для сравнения, ранее средняя номинальная зарплата без учета малого бизнеса составляла 429 368 тенге, что показывает влияние малых предприятий на общую картину доходов населения.
1 квартал: 399 237 тенге
2 квартал: 448 620 тенге
3 квартал: 412 582 тенге
За первый квартал зарплаты выросли, во втором квартале достигли пика, а к третьему кварталу наблюдается небольшое снижение.
Наиболее высокие средние зарплаты зафиксированы в нефтегазовых и промышленно развитых регионах:
Атырауская область: 556 120 тенге
Ұлытау: 550 940 тенге
Мангистауская область: 550 915 тенге
Столицы страны показывают следующие показатели:
Астана: 521 154 тенге
Алматы: 510 039 тенге
Шымкент: 310 626 тенге
Самые низкие зарплаты в стране наблюдаются в Туркестанской области – 284 311 тенге.
Другие показатели по регионам:
Абай – 351 211 тенге
Акмолинская – 346 022 тенге
Актюбинская – 357 499 тенге
Алматинская – 335 644 тенге
Западно-Казахстанская – 345 880 тенге
Жамбылская – 300 111 тенге
Жетісу – 320 710 тенге
Карагандинская – 376 041 тенге
Костанайская – 352 078 тенге
Кызылординская – 342 034 тенге
Павлодарская – 374 392 тенге
Северо-Казахстанская – 304 099 тенге
Восточно-Казахстанская – 372 745 тенге
Анализ по отраслям показывает большую разницу между доходами работников различных сфер:
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров: 868 206 тенге – лидер по доходам
Финансовая и страховая деятельность: 825 552 тенге
Информация и связь: 682 283 тенге
Профессиональная, научная и техническая деятельность: 570 410 тенге
Транспорт и складирование: 555 852 тенге
Промышленность в целом: 546 117 тенге
Сферы с низкими доходами:
Предоставление услуг по проживанию и питанию: 263 340 тенге
Образование: 290 891 тенге
Искусство, развлечения и отдых: 301 027 тенге
Область административного и вспомогательного обслуживания: 307 715 тенге
Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 305 134 тенге
Здравоохранение и социальное обслуживание населения: 328 504 тенге
Операции с недвижимым имуществом: 330 626 тенге
Средний уровень зарплаты в других сферах:
Обрабатывающая промышленность – 454 261 тенге
Строительство – 408 794 тенге
Оптовая и розничная торговля, ремонт авто и мотоциклов – 423 529 тенге
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой, кондиционированным воздухом – 447 068 тенге
Водоснабжение и водоотведение, сбор и удаление отходов, ликвидация загрязнений – 294 414 тенге
Госуправление и оборона, обязательное соцобеспечение – 354 182 тенге
Предоставление прочих видов услуг – 340 043 тенге
Помимо средней, в Казахстане также считают медианную зарплату, которая показывает доход работника, находящегося ровно посередине, если всех выстроить по размеру зарплат.
В 2025 году медианная зарплата составила 316 152 тенге, что значительно ниже средней, отражая влияние высоких зарплат в отдельных секторах и регионах на общий показатель.
