Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.12.2025, 16:38

Пересмотр зарплат: казахстанцы узнали новые цифры своих доходов

Новости Казахстана

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало свежие данные по средней заработной плате за третий квартал 2025 года. С учетом всех предприятий, включая малые компании, средняя зарплата составила 412 582 тенге в месяц, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Средняя зарплата обновлена с учетом малого бизнеса

Важно отметить динамику: за последний квартал показатель снизился на 2%, но если смотреть на годовую перспективу, зарплата выросла на 10,6% в номинальном выражении, то есть без учета инфляции.

Тем не менее, реальный доход казахстанцев, с поправкой на рост цен, оказался ниже: покупательная способность снизилась на 4,5% за квартал и на 1,5% за год.

Для сравнения, ранее средняя номинальная зарплата без учета малого бизнеса составляла 429 368 тенге, что показывает влияние малых предприятий на общую картину доходов населения.

Квартальная динамика зарплат в 2025 году

  • 1 квартал: 399 237 тенге

  • 2 квартал: 448 620 тенге

  • 3 квартал: 412 582 тенге

За первый квартал зарплаты выросли, во втором квартале достигли пика, а к третьему кварталу наблюдается небольшое снижение.

Регионы: лидеры и аутсайдеры

Наиболее высокие средние зарплаты зафиксированы в нефтегазовых и промышленно развитых регионах:

  • Атырауская область: 556 120 тенге

  • Ұлытау: 550 940 тенге

  • Мангистауская область: 550 915 тенге

Столицы страны показывают следующие показатели:

  • Астана: 521 154 тенге

  • Алматы: 510 039 тенге

  • Шымкент: 310 626 тенге

Самые низкие зарплаты в стране наблюдаются в Туркестанской области – 284 311 тенге.

Другие показатели по регионам:

  • Абай – 351 211 тенге

  • Акмолинская – 346 022 тенге

  • Актюбинская – 357 499 тенге

  • Алматинская – 335 644 тенге

  • Западно-Казахстанская – 345 880 тенге

  • Жамбылская – 300 111 тенге

  • Жетісу – 320 710 тенге

  • Карагандинская – 376 041 тенге

  • Костанайская – 352 078 тенге

  • Кызылординская – 342 034 тенге

  • Павлодарская – 374 392 тенге

  • Северо-Казахстанская – 304 099 тенге

  • Восточно-Казахстанская – 372 745 тенге

Зарплаты по сферам экономики

Анализ по отраслям показывает большую разницу между доходами работников различных сфер:

  • Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров: 868 206 тенге – лидер по доходам

  • Финансовая и страховая деятельность: 825 552 тенге

  • Информация и связь: 682 283 тенге

  • Профессиональная, научная и техническая деятельность: 570 410 тенге

  • Транспорт и складирование: 555 852 тенге

  • Промышленность в целом: 546 117 тенге

Сферы с низкими доходами:

  • Предоставление услуг по проживанию и питанию: 263 340 тенге

  • Образование: 290 891 тенге

  • Искусство, развлечения и отдых: 301 027 тенге

  • Область административного и вспомогательного обслуживания: 307 715 тенге

  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 305 134 тенге

  • Здравоохранение и социальное обслуживание населения: 328 504 тенге

  • Операции с недвижимым имуществом: 330 626 тенге

Средний уровень зарплаты в других сферах:

  • Обрабатывающая промышленность – 454 261 тенге

  • Строительство – 408 794 тенге

  • Оптовая и розничная торговля, ремонт авто и мотоциклов – 423 529 тенге

  • Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой, кондиционированным воздухом – 447 068 тенге

  • Водоснабжение и водоотведение, сбор и удаление отходов, ликвидация загрязнений – 294 414 тенге

  • Госуправление и оборона, обязательное соцобеспечение – 354 182 тенге

  • Предоставление прочих видов услуг – 340 043 тенге

Медианная зарплата: взгляд на «середнячка»

Помимо средней, в Казахстане также считают медианную зарплату, которая показывает доход работника, находящегося ровно посередине, если всех выстроить по размеру зарплат.

В 2025 году медианная зарплата составила 316 152 тенге, что значительно ниже средней, отражая влияние высоких зарплат в отдельных секторах и регионах на общий показатель.

