Пересмотр зарплат: казахстанцы узнали новые цифры своих доходов

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало свежие данные по средней заработной плате за третий квартал 2025 года. С учетом всех предприятий, включая малые компании, средняя зарплата составила 412 582 тенге в месяц, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Средняя зарплата обновлена с учетом малого бизнеса

Важно отметить динамику: за последний квартал показатель снизился на 2%, но если смотреть на годовую перспективу, зарплата выросла на 10,6% в номинальном выражении, то есть без учета инфляции.

Тем не менее, реальный доход казахстанцев, с поправкой на рост цен, оказался ниже: покупательная способность снизилась на 4,5% за квартал и на 1,5% за год.

Для сравнения, ранее средняя номинальная зарплата без учета малого бизнеса составляла 429 368 тенге, что показывает влияние малых предприятий на общую картину доходов населения.

Квартальная динамика зарплат в 2025 году

1 квартал: 399 237 тенге

2 квартал: 448 620 тенге

3 квартал: 412 582 тенге

За первый квартал зарплаты выросли, во втором квартале достигли пика, а к третьему кварталу наблюдается небольшое снижение.

Регионы: лидеры и аутсайдеры

Наиболее высокие средние зарплаты зафиксированы в нефтегазовых и промышленно развитых регионах:

Атырауская область: 556 120 тенге

Ұлытау: 550 940 тенге

Мангистауская область: 550 915 тенге

Столицы страны показывают следующие показатели:

Астана: 521 154 тенге

Алматы: 510 039 тенге

Шымкент: 310 626 тенге

Самые низкие зарплаты в стране наблюдаются в Туркестанской области – 284 311 тенге.

Другие показатели по регионам:

Абай – 351 211 тенге

Акмолинская – 346 022 тенге

Актюбинская – 357 499 тенге

Алматинская – 335 644 тенге

Западно-Казахстанская – 345 880 тенге

Жамбылская – 300 111 тенге

Жетісу – 320 710 тенге

Карагандинская – 376 041 тенге

Костанайская – 352 078 тенге

Кызылординская – 342 034 тенге

Павлодарская – 374 392 тенге

Северо-Казахстанская – 304 099 тенге

Восточно-Казахстанская – 372 745 тенге

Зарплаты по сферам экономики

Анализ по отраслям показывает большую разницу между доходами работников различных сфер:

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров: 868 206 тенге – лидер по доходам

Финансовая и страховая деятельность: 825 552 тенге

Информация и связь: 682 283 тенге

Профессиональная, научная и техническая деятельность: 570 410 тенге

Транспорт и складирование: 555 852 тенге

Промышленность в целом: 546 117 тенге

Сферы с низкими доходами:

Предоставление услуг по проживанию и питанию: 263 340 тенге

Образование: 290 891 тенге

Искусство, развлечения и отдых: 301 027 тенге

Область административного и вспомогательного обслуживания: 307 715 тенге

Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 305 134 тенге

Здравоохранение и социальное обслуживание населения: 328 504 тенге

Операции с недвижимым имуществом: 330 626 тенге

Средний уровень зарплаты в других сферах:

Обрабатывающая промышленность – 454 261 тенге

Строительство – 408 794 тенге

Оптовая и розничная торговля, ремонт авто и мотоциклов – 423 529 тенге

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой, кондиционированным воздухом – 447 068 тенге

Водоснабжение и водоотведение, сбор и удаление отходов, ликвидация загрязнений – 294 414 тенге

Госуправление и оборона, обязательное соцобеспечение – 354 182 тенге

Предоставление прочих видов услуг – 340 043 тенге

Медианная зарплата: взгляд на «середнячка»

Помимо средней, в Казахстане также считают медианную зарплату, которая показывает доход работника, находящегося ровно посередине, если всех выстроить по размеру зарплат.

В 2025 году медианная зарплата составила 316 152 тенге, что значительно ниже средней, отражая влияние высоких зарплат в отдельных секторах и регионах на общий показатель.