40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводы

С 2026 года в Казахстане начнут действовать новые правила для мобильных переводов. Теперь налоговые органы смогут блокировать счета граждан, если сочтут, что деньги поступают за бизнес-деятельность, а человек официально предпринимателем не зарегистрирован. Как это будет работать и что нужно знать каждому, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Новый критерий будет применяться с 1 января 2026 года. Проверка возможна только при совпадении двух условий за три месяца подряд:
Переводы пришли от 100 и более разных людей;
Общая сумма превысила 12 МЗП (около 1 миллиона тенге).
Только при выполнении этих условий налоговые органы смогут направить уведомление о необходимости объяснений.
Банки обязаны передавать в Комитет государственных доходов (КГД) сведения о подозрительных операциях. После этого гражданину направляют уведомление через eGov и по телефону 1414.
«Прошло три месяца, и до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, нам предоставляют сведения по тем, у кого превышен порог и было 100 мобильных переводов от разных физических лиц. После этого мы направляем уведомление», — пояснила главный эксперт КГД Гульден Хасенова.
Получив уведомление, у человека есть 30 рабочих дней, чтобы явиться в налоговую и дать объяснения по операциям.
В КГД подчёркивают, что множество переводов не всегда означает предпринимательскую деятельность:
Это могут быть поздравления с днём рождения;
Подарки или «бата»;
Разовые переводы от друзей, родственников и коллег.
Если объяснения будут приняты налоговой, никаких последствий не последует.
Если гражданин не явится в налоговую в течение 30 дней, счёт будет автоматически заблокирован на 41-й день.
«После того как человек приходит и предоставляет пояснения, счёт в тот же день разблокируют, если нет признаков предпринимательской деятельности», — добавила эксперт.
Переводы между родственниками, друзьями и коллегами, а также разовые поступления не подпадают под новые критерии;
Главное — чтобы за три месяца сумма не превышала 12 МЗП;
Если есть сомнения — лучше заранее проконсультироваться с налоговой.
Комментарии0 комментарий(ев)