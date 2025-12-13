40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводы

С 2026 года в Казахстане начнут действовать новые правила для мобильных переводов. Теперь налоговые органы смогут блокировать счета граждан, если сочтут, что деньги поступают за бизнес-деятельность, а человек официально предпринимателем не зарегистрирован. Как это будет работать и что нужно знать каждому, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: by.tsargrad.tv

Когда налоговики обратят внимание

Новый критерий будет применяться с 1 января 2026 года. Проверка возможна только при совпадении двух условий за три месяца подряд:

Переводы пришли от 100 и более разных людей ;

Общая сумма превысила 12 МЗП (около 1 миллиона тенге).

Только при выполнении этих условий налоговые органы смогут направить уведомление о необходимости объяснений.

Как работают банки и налоговая

Банки обязаны передавать в Комитет государственных доходов (КГД) сведения о подозрительных операциях. После этого гражданину направляют уведомление через eGov и по телефону 1414.

«Прошло три месяца, и до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, нам предоставляют сведения по тем, у кого превышен порог и было 100 мобильных переводов от разных физических лиц. После этого мы направляем уведомление», — пояснила главный эксперт КГД Гульден Хасенова.

Получив уведомление, у человека есть 30 рабочих дней, чтобы явиться в налоговую и дать объяснения по операциям.

Не каждый перевод — это бизнес

В КГД подчёркивают, что множество переводов не всегда означает предпринимательскую деятельность:

Это могут быть поздравления с днём рождения;

Подарки или «бата»;

Разовые переводы от друзей, родственников и коллег.

Если объяснения будут приняты налоговой, никаких последствий не последует.

Что грозит за игнорирование уведомления

Если гражданин не явится в налоговую в течение 30 дней, счёт будет автоматически заблокирован на 41-й день.

«После того как человек приходит и предоставляет пояснения, счёт в тот же день разблокируют, если нет признаков предпринимательской деятельности», — добавила эксперт.

На что стоит обратить внимание