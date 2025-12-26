В Казахстане с 25 декабря вводят новые банкноты

С 25 декабря 2025 года Национальный банк Казахстана вводит в обращение новые банкноты номиналом 500 тенге. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, спередает Lada.kz.
Новые банкноты станут пятой серией в рамках коллекции «Сакский стиль», отражающей богатое культурное наследие Казахстана и традиции древних номадов.
Серия «Сакский стиль» создана на основе элементов древнего сакского искусства — прародителя казахского орнамента. Банкноты серии подчеркивают преемственность национальной культуры: от уникального наследия древних племён до современного Казахстана.
Цвет новой банкноты — насыщенный синий, что делает её визуально отличимой от предыдущих выпусков.
На лицевой стороне новых 500 тенге изображены ключевые символы сакской культуры и природы:
Древо жизни с парящей птицей — деталь головного убора Золотого человека (Курган Иссык, V–IV века до н.э.), символизирует гармонию природы и верований;
Спираль ДНК и символ бесконечности, стилизованные под орнамент, обозначают неразрывную связь человека с природой;
Артефакт — фрагмент псалии в виде головы архара из Берельских курганов «Долина Царей» (VIII–VII века до н.э., Восточно-Казахстанская область).
Каждый элемент отражает богатую историко-культурную идентичность страны.
Оборотная сторона новых банкнот также насыщена символикой:
Архар на фоне орнаментированного щита — символизирует природное богатство и защиту национальных ценностей;
Круговой казахский орнамент, включающий несколько идей:
Щит — защита ценностей;
Четыре стороны света — древний символ ориентации и гармонии;
Солярный знак в центре — созидательная энергия и символ жизни.
В центре оборотной стороны на фоне орнамента «бесконечность» изображён ландшафтный вид горы Мұзтау, подчёркивающий красоту и уникальность природного наследия Казахстана.
Хотя банкноты официально выпускаются с 25 декабря 2025 года, массовое распространение начнётся во втором квартале 2026 года. Это связано с необходимостью доставки банкнот во все регионы и адаптации оборудования — банкоматов, платежных терминалов и другой кассовой техники.
Новые банкноты будут постепенно заменять банкноты 2017 года в течение 24 месяцев.
Период параллельного обращения: с 25 декабря 2025 года по 24 декабря 2027 года. В этот период старые банкноты можно использовать без обмена.
После завершения параллельного периода, с 25 декабря 2027 года по 24 декабря 2030 года, банки и «Казпочта» будут обменивать старые банкноты на новые.
Филиалы Нацбанка принимают банкноты старого образца бессрочно.
Новые и старые банкноты являются законным платёжным средством на территории Казахстана.
Они обязательны к приёму для всех видов платежей, переводов и зачисления на банковские счета.
Банкноты можно без ограничений разменивать и обменивать:
в филиалах Нацбанка;
на «Казпочте»;
в банках второго уровня и филиалах банков-нерезидентов.
Отказ в приёме банкнот является административным правонарушением по Кодексу об административных правонарушениях Казахстана.
Выпуск новых банкнот номиналом 500 тенге — это не просто обновление денежного знака, а символ культурной преемственности и модернизации финансовой системы. Благодаря продуманной символике и постепенному введению в обращение, переход будет удобным для населения и бизнеса, а новые банкноты станут достойным отражением национального наследия Казахстана.
