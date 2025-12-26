В Казахстане с 25 декабря вводят новые банкноты

С 25 декабря 2025 года Национальный банк Казахстана вводит в обращение новые банкноты номиналом 500 тенге. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, спередает Lada.kz.

Новые банкноты станут пятой серией в рамках коллекции «Сакский стиль», отражающей богатое культурное наследие Казахстана и традиции древних номадов.

История и концепция серии «Сакский стиль»

Серия «Сакский стиль» создана на основе элементов древнего сакского искусства — прародителя казахского орнамента. Банкноты серии подчеркивают преемственность национальной культуры: от уникального наследия древних племён до современного Казахстана.

Цвет новой банкноты — насыщенный синий, что делает её визуально отличимой от предыдущих выпусков.

Дизайн лицевой стороны

На лицевой стороне новых 500 тенге изображены ключевые символы сакской культуры и природы:

Древо жизни с парящей птицей — деталь головного убора Золотого человека (Курган Иссык, V–IV века до н.э.), символизирует гармонию природы и верований;

Спираль ДНК и символ бесконечности , стилизованные под орнамент, обозначают неразрывную связь человека с природой;

Артефакт — фрагмент псалии в виде головы архара из Берельских курганов «Долина Царей» (VIII–VII века до н.э., Восточно-Казахстанская область).

Каждый элемент отражает богатую историко-культурную идентичность страны.

Дизайн оборотной стороны

Оборотная сторона новых банкнот также насыщена символикой:

Архар на фоне орнаментированного щита — символизирует природное богатство и защиту национальных ценностей;

Круговой казахский орнамент , включающий несколько идей: Щит — защита ценностей; Четыре стороны света — древний символ ориентации и гармонии; Солярный знак в центре — созидательная энергия и символ жизни.



В центре оборотной стороны на фоне орнамента «бесконечность» изображён ландшафтный вид горы Мұзтау, подчёркивающий красоту и уникальность природного наследия Казахстана.

Порядок выпуска и введение в обращение

Хотя банкноты официально выпускаются с 25 декабря 2025 года, массовое распространение начнётся во втором квартале 2026 года. Это связано с необходимостью доставки банкнот во все регионы и адаптации оборудования — банкоматов, платежных терминалов и другой кассовой техники.

Параллельное обращение и замена старых банкнот

Новые банкноты будут постепенно заменять банкноты 2017 года в течение 24 месяцев.

Период параллельного обращения: с 25 декабря 2025 года по 24 декабря 2027 года. В этот период старые банкноты можно использовать без обмена.

После завершения параллельного периода, с 25 декабря 2027 года по 24 декабря 2030 года , банки и «Казпочта» будут обменивать старые банкноты на новые.

Филиалы Нацбанка принимают банкноты старого образца бессрочно.

Законный статус и правила обращения

Новые и старые банкноты являются законным платёжным средством на территории Казахстана.

Они обязательны к приёму для всех видов платежей, переводов и зачисления на банковские счета.

Банкноты можно без ограничений разменивать и обменивать : в филиалах Нацбанка; на «Казпочте»; в банках второго уровня и филиалах банков-нерезидентов.

Отказ в приёме банкнот является административным правонарушением по Кодексу об административных правонарушениях Казахстана.

Итог

Выпуск новых банкнот номиналом 500 тенге — это не просто обновление денежного знака, а символ культурной преемственности и модернизации финансовой системы. Благодаря продуманной символике и постепенному введению в обращение, переход будет удобным для населения и бизнеса, а новые банкноты станут достойным отражением национального наследия Казахстана.