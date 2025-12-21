С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМС

С 1 января 2026 года в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане произойдут важные изменения, которые напрямую затронут сотни тысяч граждан без официальной работы и стабильного дохода. Министерство здравоохранения выступило с разъяснениями, подчеркнув: доступ к медицинской помощи для социально уязвимых групп будет обеспечен за счет государства и местных бюджетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Кто сегодня застрахован в системе ОСМС

По данным Минздрава, на сегодняшний день участниками системы обязательного социального медицинского страхования являются около 16,8 млн человек. Из них:

12,3 млн казахстанцев относятся к льготным категориям населения — за них взносы уже оплачивает государство;

оставшаяся часть — это работающие граждане и самозанятые, которые делают взносы самостоятельно.

При этом около 3,6 млн человек пока остаются вне системы ОСМС.

Кто остается без страхового статуса

Граждане, не охваченные ОСМС, делятся на две крупные группы:

Люди с устойчивым уровнем жизни

порядка 2,5 млн человек ;

имеют благополучный или удовлетворительный уровень дохода;

по разным причинам не участвуют в системе страхования, хотя потенциально могут это делать.

Социально уязвимая категория

около 1,1 млн человек ;

относятся к кризисному (D) и экстренному (E) уровням социального благополучия;

это граждане с низкими доходами, которые: не работают; не перечисляли обязательные пенсионные взносы в течение минимум трех месяцев; с трудом покрывают базовые потребности своих семей.



Именно эта группа станет ключевым объектом новых изменений.

Что меняется с 1 января 2026 года

Согласно принятому законодательству, обязанность по уплате взносов на ОСМС за граждан кризисного и экстренного уровней будет возложена на местные исполнительные органы.

Ключевые нововведения:

взносы будут перечисляться по факту обращения человека за медицинской помощью ;

это гарантирует немедленный доступ к необходимым медицинским услугам , даже если ранее гражданин не был застрахован;

в результате реформы около 1 млн человек дополнительно будут включены в систему ОСМС уже в 2026 году.

В Минздраве подчеркивают: такой подход позволяет снять финансовые барьеры и обеспечить реальную медицинскую защиту для наиболее уязвимых слоев населения.

Важное условие: прикрепление к поликлинике

Для получения медицинской помощи в рамках ОСМС гражданину необходимо быть прикрепленным к поликлинике по месту жительства. Без этого воспользоваться услугами системы будет невозможно, даже при наличии страхового статуса.

Как проверить свой статус в системе ОСМС

Узнать, застрахованы ли вы в системе обязательного медицинского страхования, можно несколькими способами:

на официальном сайте Фонда социального медицинского страхования — msqory.kz ;

через Telegram-бот SaqtandyryBot ;

в мобильных приложениях Qoldau 24/7 и Damumed ;

в мобильных приложениях ряда банков.

Проверка занимает всего несколько минут и позволяет заранее понять, на какие медицинские услуги вы можете рассчитывать.

Дополнительное послабление для добросовестных плательщиков

Еще одно важное новшество вступит в силу с 2026 года. Граждане, которые уплачивали взносы в ОСМС не менее пяти лет, смогут:

сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев ,

даже при временном перерыве в платежах.

Эта мера направлена на защиту тех, кто ранее стабильно участвовал в системе, но временно оказался без дохода или работы.

Что это означает для казахстанцев

Реформа ОСМС делает систему более гибкой и социальной:

медицинская помощь станет доступнее для безработных и малообеспеченных;

местные бюджеты возьмут на себя ответственность за наиболее уязвимых граждан;

снижается риск остаться без лечения из-за временных финансовых трудностей.

Фактически с 2026 года ОСМС в Казахстане делает еще один шаг от формального страхования к реальному инструменту социальной защиты.