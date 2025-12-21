С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМС

С 1 января 2026 года в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане произойдут важные изменения, которые напрямую затронут сотни тысяч граждан без официальной работы и стабильного дохода. Министерство здравоохранения выступило с разъяснениями, подчеркнув: доступ к медицинской помощи для социально уязвимых групп будет обеспечен за счет государства и местных бюджетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным Минздрава, на сегодняшний день участниками системы обязательного социального медицинского страхования являются около 16,8 млн человек. Из них:
12,3 млн казахстанцев относятся к льготным категориям населения — за них взносы уже оплачивает государство;
оставшаяся часть — это работающие граждане и самозанятые, которые делают взносы самостоятельно.
При этом около 3,6 млн человек пока остаются вне системы ОСМС.
Граждане, не охваченные ОСМС, делятся на две крупные группы:
порядка 2,5 млн человек;
имеют благополучный или удовлетворительный уровень дохода;
по разным причинам не участвуют в системе страхования, хотя потенциально могут это делать.
около 1,1 млн человек;
относятся к кризисному (D) и экстренному (E) уровням социального благополучия;
это граждане с низкими доходами, которые:
не работают;
не перечисляли обязательные пенсионные взносы в течение минимум трех месяцев;
с трудом покрывают базовые потребности своих семей.
Именно эта группа станет ключевым объектом новых изменений.
Согласно принятому законодательству, обязанность по уплате взносов на ОСМС за граждан кризисного и экстренного уровней будет возложена на местные исполнительные органы.
взносы будут перечисляться по факту обращения человека за медицинской помощью;
это гарантирует немедленный доступ к необходимым медицинским услугам, даже если ранее гражданин не был застрахован;
в результате реформы около 1 млн человек дополнительно будут включены в систему ОСМС уже в 2026 году.
В Минздраве подчеркивают: такой подход позволяет снять финансовые барьеры и обеспечить реальную медицинскую защиту для наиболее уязвимых слоев населения.
Для получения медицинской помощи в рамках ОСМС гражданину необходимо быть прикрепленным к поликлинике по месту жительства. Без этого воспользоваться услугами системы будет невозможно, даже при наличии страхового статуса.
Узнать, застрахованы ли вы в системе обязательного медицинского страхования, можно несколькими способами:
на официальном сайте Фонда социального медицинского страхования — msqory.kz;
через Telegram-бот SaqtandyryBot;
в мобильных приложениях Qoldau 24/7 и Damumed;
в мобильных приложениях ряда банков.
Проверка занимает всего несколько минут и позволяет заранее понять, на какие медицинские услуги вы можете рассчитывать.
Еще одно важное новшество вступит в силу с 2026 года. Граждане, которые уплачивали взносы в ОСМС не менее пяти лет, смогут:
сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев,
даже при временном перерыве в платежах.
Эта мера направлена на защиту тех, кто ранее стабильно участвовал в системе, но временно оказался без дохода или работы.
Реформа ОСМС делает систему более гибкой и социальной:
медицинская помощь станет доступнее для безработных и малообеспеченных;
местные бюджеты возьмут на себя ответственность за наиболее уязвимых граждан;
снижается риск остаться без лечения из-за временных финансовых трудностей.
Фактически с 2026 года ОСМС в Казахстане делает еще один шаг от формального страхования к реальному инструменту социальной защиты.
Комментарии0 комментарий(ев)