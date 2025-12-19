С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцев

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу важные изменения в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Они позволят гражданам сохранять страховой статус даже при временных перерывах в уплате взносов — до полугода, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: gov.kz

Кто сможет воспользоваться нововведением

Нововведение рассчитано на тех казахстанцев, которые не менее пяти лет регулярно платили страховые взносы. Именно эта «история платежей» станет ключевым условием для продления страхового статуса без дополнительных выплат на время временного финансового простоя.

«Если человек ранее исправно платил взносы не менее пяти лет, он сможет оставаться застрахованным до шести месяцев даже при временной остановке платежей», — уточнили в алматинском филиале Фонда социального медицинского страхования.

Как это будет работать

После временного перерыва в платежах страховой статус сохраняется до 6 месяцев , что вдвое превышает текущую норму.

На данный момент сохраняется только трёхмесячный период , независимо от того, как долго гражданин вносил взносы.

Как только доход восстанавливается, необходимо будет оплатить пропущенные месяцы — 4 250 тенге ($8,24) за каждый месяц для самостоятельных плательщиков.

Таким образом, казахстанцы получают страховую «подушку безопасности», которая защищает от потери медицинских гарантий при временных финансовых трудностях.

Зачем это нужно

Нововведение направлено на снижение риска, что люди потеряют медицинскую защиту из-за кратковременной финансовой нестабильности. Ранее перерыв всего в три месяца мог лишить гражданина права на бесплатное медицинское обслуживание по ОСМС, даже если он исправно платил взносы долгие годы.

Теперь система становится более гибкой и ориентированной на долгосрочную финансовую дисциплину плательщиков, а не на случайные перебои в доходах.

Что важно помнить