С 22 декабря дороги страны станут «личностями»: Казахстан вводит паспортизацию трасс

Министерство транспорта Казахстана внесло важные изменения в правила государственного учета автомобильных дорог. Приказ от 5 декабря 2025 года закрепил термин «паспортизация автомобильных дорог», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото - Caravan.kz

Новое понятие в дорожной системе страны

Это нововведение означает, что каждая дорога, а также искусственные дорожные сооружения будут учитываться с составлением технического паспорта. Главная цель – создание полноценной дорожной базы данных, которая станет инструментом планирования, контроля и развития транспортной инфраструктуры страны.

Кто и когда будет получать паспорта

Технический учет коснется:

вновь построенных дорог,

реконструированных участков,

объектов, введённых в эксплуатацию.

Важно, что учет должен проводиться не позднее одного года после утверждения акта приемки дороги. Таким образом, каждая новая трасса и обновленный участок будут официально зафиксированы в единой системе учета.

Как создаются паспорта дорог

Процесс паспортизации предполагает использование передвижной лаборатории, оснащенной:

современным программным обеспечением,

точными измерительными инструментами,

необходимым оборудованием для диагностики дорог.

На основе данных о технических и эксплуатационных характеристиках формируются полноценные паспорта. Это позволит не только фиксировать состояние дорожного полотна, но и планировать ремонт, реконструкцию и модернизацию дорожной сети с высокой точностью.

Когда нововведение вступает в силу

Приказ министра транспорта начнет действовать с 22 декабря 2025 года, открывая новую эру цифрового контроля и мониторинга казахстанских дорог.

Эксперты отмечают, что паспортизация станет ключевым шагом для повышения безопасности, улучшения качества дорожного покрытия и оптимизации работы всех транспортных служб.