С 22 декабря дороги страны станут «личностями»: Казахстан вводит паспортизацию трасс

Министерство транспорта Казахстана внесло важные изменения в правила государственного учета автомобильных дорог. Приказ от 5 декабря 2025 года закрепил термин «паспортизация автомобильных дорог», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Это нововведение означает, что каждая дорога, а также искусственные дорожные сооружения будут учитываться с составлением технического паспорта. Главная цель – создание полноценной дорожной базы данных, которая станет инструментом планирования, контроля и развития транспортной инфраструктуры страны.
Технический учет коснется:
вновь построенных дорог,
реконструированных участков,
объектов, введённых в эксплуатацию.
Важно, что учет должен проводиться не позднее одного года после утверждения акта приемки дороги. Таким образом, каждая новая трасса и обновленный участок будут официально зафиксированы в единой системе учета.
Процесс паспортизации предполагает использование передвижной лаборатории, оснащенной:
современным программным обеспечением,
точными измерительными инструментами,
необходимым оборудованием для диагностики дорог.
На основе данных о технических и эксплуатационных характеристиках формируются полноценные паспорта. Это позволит не только фиксировать состояние дорожного полотна, но и планировать ремонт, реконструкцию и модернизацию дорожной сети с высокой точностью.
Приказ министра транспорта начнет действовать с 22 декабря 2025 года, открывая новую эру цифрового контроля и мониторинга казахстанских дорог.
Эксперты отмечают, что паспортизация станет ключевым шагом для повышения безопасности, улучшения качества дорожного покрытия и оптимизации работы всех транспортных служб.
