Казахстанцы получат выплаты в честь Дня Независимости: подробности

В честь празднования Дня независимости Республики Казахстан столичные власти подготовили финансовую поддержку для отдельной категории граждан. Речь идёт о людях, которые стали жертвами политических репрессий и принимали участие в событиях 17–18 декабря 1986 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Социальная помощь адресована жертвам политических репрессий, прошедшим процедуру реабилитации в соответствии с законом Республики Казахстан «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». Эта категория граждан включена в перечень получателей единовременной выплаты, предусмотренной для поддержки социально уязвимых слоёв населения столицы.
Согласно действующим правилам оказания социальной помощи в Астане, размер единовременной выплаты составляет 60 минимальных расчетных показателей (МРП). В 2025 году это 235 920 тенге.
Напомним, что порядок оказания такой помощи и определение перечня граждан, имеющих право на выплаты, установлен решением маслихата города Астаны от 3 октября 2023 года.
В столичном управлении занятости и социальной защиты населения подчеркнули:
«Ко Дню Независимости Республики Казахстан (16 декабря) жертвам политических репрессий из числа участников событий 17–18 декабря 1986 года, реабилитированным в порядке, установленном Законом РК „О реабилитации жертв массовых политических репрессий“, предусмотрена единовременная социальная помощь в виде денежной выплаты в размере 60 МРП».
Таким образом, государство выражает признательность и поддержку гражданам, которые внесли значительный вклад в историю страны и пережили трудные времена репрессий.
Комментарии0 комментарий(ев)