18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.12.2025, 10:24

Казахстанцы получат выплаты в честь Дня Независимости: подробности

Новости Казахстана 0 30 574

В честь празднования Дня независимости Республики Казахстан столичные власти подготовили финансовую поддержку для отдельной категории граждан. Речь идёт о людях, которые стали жертвами политических репрессий и принимали участие в событиях 17–18 декабря 1986 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Социальная помощь адресована жертвам политических репрессий, прошедшим процедуру реабилитации в соответствии с законом Республики Казахстан «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». Эта категория граждан включена в перечень получателей единовременной выплаты, предусмотренной для поддержки социально уязвимых слоёв населения столицы.

Размер и порядок выплаты

Согласно действующим правилам оказания социальной помощи в Астане, размер единовременной выплаты составляет 60 минимальных расчетных показателей (МРП). В 2025 году это 235 920 тенге.

Напомним, что порядок оказания такой помощи и определение перечня граждан, имеющих право на выплаты, установлен решением маслихата города Астаны от 3 октября 2023 года.

Комментарий властей

В столичном управлении занятости и социальной защиты населения подчеркнули:

«Ко Дню Независимости Республики Казахстан (16 декабря) жертвам политических репрессий из числа участников событий 17–18 декабря 1986 года, реабилитированным в порядке, установленном Законом РК „О реабилитации жертв массовых политических репрессий“, предусмотрена единовременная социальная помощь в виде денежной выплаты в размере 60 МРП».

Таким образом, государство выражает признательность и поддержку гражданам, которые внесли значительный вклад в историю страны и пережили трудные времена репрессий.

87
57
15
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь