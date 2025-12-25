18+
Генпрокуратура выступила с экстренным предупреждением и призывает казахстанцев сохранять хладнокровие

Новости Казахстана 0 46 675

Генеральная прокуратура Казахстана выступила с официальным предупреждением для граждан на фоне резкого роста телефонного мошенничества. С начала года жертвами аферистов стали более 6 100 казахстанцев, и значительная часть преступлений связана с манипуляциями через SMS, якобы поступающие с короткого номера 1414 — официального канала государственных уведомлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В надзорном органе подчеркивают: злоумышленники сознательно используют доверие граждан к государственным сервисам, выдавая себя за представителей госорганов, банков и даже силовых структур.

Как работает схема обмана с SMS от 1414

По информации Генпрокуратуры, мошенническая схема выстроена поэтапно и тщательно продумана:

  • сначала гражданину приходит SMS-код с номера 1414, что создает иллюзию официального уведомления;

  • вскоре после этого следует звонок — собеседник представляется сотрудником госоргана, банка, курьерской службы или сервисной компании;

  • под разными предлогами человека просят продиктовать полученный код.

На этом этапе многие жертвы не подозревают обмана, поскольку номер 1414 ассоциируется с eGov и государственными услугами.

Второй удар: «служба безопасности» и запугивание

После передачи кода в дело вступает второй участник схемы. Гражданину звонят якобы представители:

  • службы безопасности банка;

  • полиции;

  • Комитета национальной безопасности.

Они убеждают, что предыдущий звонок был мошенническим, а средства гражданина якобы находятся под угрозой. Далее начинается психологическое давление:

  • заявляется о попытке хищения;

  • предлагается срочно оформить кредит;

  • деньги требуют перевести на так называемый «безопасный счет».

Именно на этом этапе оформляются займы и совершаются хищения уже от имени самой жертвы. В Генпрокуратуре отмечают, что в отдельных случаях мошенники даже используют видеосвязь, чтобы усилить эффект доверия.

Реакция государства: доступ к 1414 ужесточают

На фоне роста преступлений власти начали усиливать защиту цифровых сервисов. Ранее в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития сообщили о введении новых требований:

  • доступ к системам, работающим через SMS от 1414, теперь возможен только при биометрической идентификации (Face ID);

  • альтернативой также являются электронная цифровая подпись (ЭЦП) или eGov QR.

С декабря все сервисы, которые не внедрят эти механизмы защиты, будут отключены от 1414. Эти меры направлены на снижение рисков подмены и несанкционированного доступа.

Четкие сигналы от прокуратуры: что важно знать каждому

В Генеральной прокуратуре особо подчеркивают ключевые правила, которые должны стать аксиомой для граждан:

  • госорганы и банки никогда не запрашивают одноразовые SMS-коды, пароли или данные банковских карт;

  • «безопасных счетов» не существует — это всегда признак мошенничества;

  • передавать личные и финансовые данные третьим лицам категорически нельзя;

  • при малейших сомнениях необходимо самостоятельно связаться с банком или госорганом по официальным каналам;

  • важно соблюдать базовые правила кибергигиены: пользоваться только официальными приложениями, проверять ссылки и уведомления.

Прокуратура призывает к бдительности

В надзорном органе подчеркивают: несмотря на усилия государства, решающим фактором остается осознанность самих граждан. Мошенники постоянно адаптируют свои схемы, играя на страхе, доверии и спешке.

Генпрокуратура призывает казахстанцев сохранять хладнокровие, не поддаваться на провокации и помнить: ни один государственный орган не решает вопросы безопасности денег по телефону.

118
8
6
