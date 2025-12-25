Генпрокуратура выступила с экстренным предупреждением и призывает казахстанцев сохранять хладнокровие

Генеральная прокуратура Казахстана выступила с официальным предупреждением для граждан на фоне резкого роста телефонного мошенничества. С начала года жертвами аферистов стали более 6 100 казахстанцев, и значительная часть преступлений связана с манипуляциями через SMS, якобы поступающие с короткого номера 1414 — официального канала государственных уведомлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В надзорном органе подчеркивают: злоумышленники сознательно используют доверие граждан к государственным сервисам, выдавая себя за представителей госорганов, банков и даже силовых структур.
По информации Генпрокуратуры, мошенническая схема выстроена поэтапно и тщательно продумана:
сначала гражданину приходит SMS-код с номера 1414, что создает иллюзию официального уведомления;
вскоре после этого следует звонок — собеседник представляется сотрудником госоргана, банка, курьерской службы или сервисной компании;
под разными предлогами человека просят продиктовать полученный код.
На этом этапе многие жертвы не подозревают обмана, поскольку номер 1414 ассоциируется с eGov и государственными услугами.
После передачи кода в дело вступает второй участник схемы. Гражданину звонят якобы представители:
службы безопасности банка;
полиции;
Комитета национальной безопасности.
Они убеждают, что предыдущий звонок был мошенническим, а средства гражданина якобы находятся под угрозой. Далее начинается психологическое давление:
заявляется о попытке хищения;
предлагается срочно оформить кредит;
деньги требуют перевести на так называемый «безопасный счет».
Именно на этом этапе оформляются займы и совершаются хищения уже от имени самой жертвы. В Генпрокуратуре отмечают, что в отдельных случаях мошенники даже используют видеосвязь, чтобы усилить эффект доверия.
На фоне роста преступлений власти начали усиливать защиту цифровых сервисов. Ранее в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития сообщили о введении новых требований:
доступ к системам, работающим через SMS от 1414, теперь возможен только при биометрической идентификации (Face ID);
альтернативой также являются электронная цифровая подпись (ЭЦП) или eGov QR.
С декабря все сервисы, которые не внедрят эти механизмы защиты, будут отключены от 1414. Эти меры направлены на снижение рисков подмены и несанкционированного доступа.
В Генеральной прокуратуре особо подчеркивают ключевые правила, которые должны стать аксиомой для граждан:
госорганы и банки никогда не запрашивают одноразовые SMS-коды, пароли или данные банковских карт;
«безопасных счетов» не существует — это всегда признак мошенничества;
передавать личные и финансовые данные третьим лицам категорически нельзя;
при малейших сомнениях необходимо самостоятельно связаться с банком или госорганом по официальным каналам;
важно соблюдать базовые правила кибергигиены: пользоваться только официальными приложениями, проверять ссылки и уведомления.
В надзорном органе подчеркивают: несмотря на усилия государства, решающим фактором остается осознанность самих граждан. Мошенники постоянно адаптируют свои схемы, играя на страхе, доверии и спешке.
Генпрокуратура призывает казахстанцев сохранять хладнокровие, не поддаваться на провокации и помнить: ни один государственный орган не решает вопросы безопасности денег по телефону.
