Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.12.2025, 17:06

Полный список новых штрафов ПДД для водителей в Казахстане с 1 января 2026 года

Новости Казахстана 0 7 101

С 1 января 2026 года казахстанских автомобилистов ждёт неприятный сюрприз — все штрафы за нарушение правил дорожного движения автоматически вырастут. Причина формальная, но ощутимая для кошелька: увеличение месячного расчётного показателя (МРП) сразу на 10 %. Это означает, что даже за привычные и, казалось бы, «мелкие» нарушения придётся платить заметно больше, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Ключевые штрафы в тенге, которые начнут действовать с нового года, и объясняем, за что водители будут отдавать десятки и сотни тысяч.

Почему штрафы выросли

С 2026 года МРП установлен на уровне 4325 тенге. Для сравнения: в 2025 году он был ниже на 10 %.
Поскольку все административные штрафы в Казахстане привязаны именно к МРП, их размер автоматически увеличивается без изменения самих статей КоАП.

Проще говоря, правила остались прежними, а платить за их нарушение теперь придётся больше.

Превышение скорости: самые частые и самые дорогие штрафы

Одно из наиболее распространённых нарушений — превышение скорости — в 2026 году обойдётся особенно недёшево.

  • на 10–20 км/ч — 5 МРП (21 625 тенге);

  • на 20–40 км/ч — 10 МРП (43 250 тенге);

  • на 40–60 км/ч — 20 МРП (86 500 тенге);

  • на 60 км/ч и более — 40 МРП (173 000 тенге).

Чем выше превышение, тем ближе штраф к стоимости подержанного авто — и это без учёта возможных повторных нарушений.

Телефон за рулём: короткий звонок — длинный чек

Разговоры по телефону или использование радиостанции во время движения по-прежнему считаются грубым нарушением.

  • Штраф — 5 МРП, или 21 625 тенге.

Даже секундное отвлечение может обернуться ощутимым ударом по бюджету.

Грязный выхлоп и шум: штрафы и для водителей, и для бизнеса

Эксплуатация транспорта с превышением норм по шуму и выбросам теперь особенно чувствительна для кошелька:

  • для физических лиц — 10 МРП (43 250 тенге);

  • для юридических лиц — 100 МРП (432 500 тенге).

Если нарушение повторится в течение года:

  • физлица заплатят 86 500 тенге;

  • юрлица — 865 000 тенге.

Ремни, шлемы и перегруз: мелочи, которые дорого обходятся

За несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов:

  • 5 МРП21 625 тенге.

За перевозку пассажиров вне салона, высовывание из окон или открытые двери во время движения:

  • 10 МРП43 250 тенге.

Езда без ремня безопасности или без застёгнутого мотошлема:

  • 21 625 тенге штрафа.

Обгон, встречка и тротуары: риск лишиться прав

За движение по тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам:

  • 15 МРП64 875 тенге.

А вот выезд на встречную полосу в запрещённых случаях может закончиться не штрафом, а лишением прав на 6 месяцев.

Парковка: где остановился — там и заплатил

  • обычное нарушение остановки или стоянки — 21 625 тенге;

  • заезд на тротуар, газон, клумбу или детскую площадку — 43 250 тенге;

  • создание помех движению — 43 250 тенге;

  • парковка на местах для инвалидов — 43 250 тенге;

  • уклонение от оплаты парковки — 4325 тенге.

Перекрёстки и спецтранспорт: ошибки без права на оправдание

  • выезд на заблокированный перекрёсток — до 12 975 тенге;

  • непредоставление преимущества «скорой», полиции или пожарным — 64 875 тенге.

Манёвры без поворотников и опасный задний ход

  • не включили поворотник — 21 625 тенге;

  • задний ход в запрещённом месте — 43 250 тенге.

Красный свет — дорогое удовольствие

Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика:

  • 43 250 тенге.

Важно помнить: жёлтый сигнал также считается запрещающим.

Пешеходы, знаки и разметка

  • не уступили пешеходу — 43 250 тенге;

  • игнорирование знаков или разметки — 12 975 тенге;

  • создание аварийной ситуации — 43 250 тенге.

Железная дорога: зона повышенной ответственности

Нарушение правил проезда ж/д переездов:

  • 86 500 тенге штрафа.

ДТП: от ущерба до лишения прав

  • материальный ущерб — 108 125 тенге;

  • лёгкий вред здоровью — 173 000 тенге или лишение прав до 9 месяцев;

  • ДТП без прав — 259 500 тенге.

Оставление места аварии:

  • 216 250 тенге или лишение прав на год
    (исключение — оказание помощи пострадавшим).

Без прав, без документов и без номеров

  • забыли документы — 21 625 тенге или предупреждение;

  • управление авто без прав — 216 250 тенге или арест до 10 суток;

  • игнорирование требования об остановке — 173 000 тенге.

Номера, техосмотр и переоборудование

  • нечитаемые номера — 21 625 тенге;

  • езда без номеров — 43 250 тенге;

  • поддельные номера — 64 875 тенге;

  • незаконное переоборудование — 64 875 тенге;

  • отсутствие техосмотра — 21 625 тенге.

Итог

С 1 января 2026 года нарушать ПДД станет ощутимо дороже, даже если сами правила не изменились. Рост МРП автоматически превращает привычные штрафы в серьёзную финансовую нагрузку, а в ряде случаев — в риск лишиться водительских прав.

Для водителей это означает одно: ошибки на дороге теперь бьют по кошельку сильнее, чем когда-либо.

