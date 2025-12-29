Полный список новых штрафов ПДД для водителей в Казахстане с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года казахстанских автомобилистов ждёт неприятный сюрприз — все штрафы за нарушение правил дорожного движения автоматически вырастут. Причина формальная, но ощутимая для кошелька: увеличение месячного расчётного показателя (МРП) сразу на 10 %. Это означает, что даже за привычные и, казалось бы, «мелкие» нарушения придётся платить заметно больше, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kolesa.kz.
Ключевые штрафы в тенге, которые начнут действовать с нового года, и объясняем, за что водители будут отдавать десятки и сотни тысяч.
С 2026 года МРП установлен на уровне 4325 тенге. Для сравнения: в 2025 году он был ниже на 10 %.
Поскольку все административные штрафы в Казахстане привязаны именно к МРП, их размер автоматически увеличивается без изменения самих статей КоАП.
Проще говоря, правила остались прежними, а платить за их нарушение теперь придётся больше.
Одно из наиболее распространённых нарушений — превышение скорости — в 2026 году обойдётся особенно недёшево.
на 10–20 км/ч — 5 МРП (21 625 тенге);
на 20–40 км/ч — 10 МРП (43 250 тенге);
на 40–60 км/ч — 20 МРП (86 500 тенге);
на 60 км/ч и более — 40 МРП (173 000 тенге).
Чем выше превышение, тем ближе штраф к стоимости подержанного авто — и это без учёта возможных повторных нарушений.
Разговоры по телефону или использование радиостанции во время движения по-прежнему считаются грубым нарушением.
Штраф — 5 МРП, или 21 625 тенге.
Даже секундное отвлечение может обернуться ощутимым ударом по бюджету.
Эксплуатация транспорта с превышением норм по шуму и выбросам теперь особенно чувствительна для кошелька:
для физических лиц — 10 МРП (43 250 тенге);
для юридических лиц — 100 МРП (432 500 тенге).
Если нарушение повторится в течение года:
физлица заплатят 86 500 тенге;
юрлица — 865 000 тенге.
За несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов:
5 МРП — 21 625 тенге.
За перевозку пассажиров вне салона, высовывание из окон или открытые двери во время движения:
10 МРП — 43 250 тенге.
Езда без ремня безопасности или без застёгнутого мотошлема:
21 625 тенге штрафа.
За движение по тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам:
15 МРП — 64 875 тенге.
А вот выезд на встречную полосу в запрещённых случаях может закончиться не штрафом, а лишением прав на 6 месяцев.
обычное нарушение остановки или стоянки — 21 625 тенге;
заезд на тротуар, газон, клумбу или детскую площадку — 43 250 тенге;
создание помех движению — 43 250 тенге;
парковка на местах для инвалидов — 43 250 тенге;
уклонение от оплаты парковки — 4325 тенге.
выезд на заблокированный перекрёсток — до 12 975 тенге;
непредоставление преимущества «скорой», полиции или пожарным — 64 875 тенге.
не включили поворотник — 21 625 тенге;
задний ход в запрещённом месте — 43 250 тенге.
Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика:
43 250 тенге.
Важно помнить: жёлтый сигнал также считается запрещающим.
не уступили пешеходу — 43 250 тенге;
игнорирование знаков или разметки — 12 975 тенге;
создание аварийной ситуации — 43 250 тенге.
Нарушение правил проезда ж/д переездов:
86 500 тенге штрафа.
материальный ущерб — 108 125 тенге;
лёгкий вред здоровью — 173 000 тенге или лишение прав до 9 месяцев;
ДТП без прав — 259 500 тенге.
Оставление места аварии:
216 250 тенге или лишение прав на год
(исключение — оказание помощи пострадавшим).
забыли документы — 21 625 тенге или предупреждение;
управление авто без прав — 216 250 тенге или арест до 10 суток;
игнорирование требования об остановке — 173 000 тенге.
нечитаемые номера — 21 625 тенге;
езда без номеров — 43 250 тенге;
поддельные номера — 64 875 тенге;
незаконное переоборудование — 64 875 тенге;
отсутствие техосмотра — 21 625 тенге.
С 1 января 2026 года нарушать ПДД станет ощутимо дороже, даже если сами правила не изменились. Рост МРП автоматически превращает привычные штрафы в серьёзную финансовую нагрузку, а в ряде случаев — в риск лишиться водительских прав.
Для водителей это означает одно: ошибки на дороге теперь бьют по кошельку сильнее, чем когда-либо.
