Двое парней утонули в районе Голубой бухты близ Актау

В Сети распространилось сообщение о гибели двух человек в районе Голубой бухты. Информацию о трагедии подтвердили в ДЧС региона, сообщает Lada.kz .

Фото очевидцев

Как сообщил официальный представитель ДЧС Мангистауской области Ерлан Солтанмуратов, трагедия произошла 26 июня около 20:40 в районе Голубой бухты Тупкараганского района, расположенной в 64 километрах от Актау.

В ходе поисково-спасательной операции сотрудники ДЧС обнаружили и извлекли из моря тела двух парней 2001 года рождения.

По предварительной информации, молодые люди утонули во время купания в месте, запрещенном для купания.

К поисково-спасательным работам были привлечены 5 сотрудников ДЧС, 8 спасателей, 4 единицы спецтехники и 2 плавсредства.

В ДЧС региона вновь напомнили жителям и гостям региона о необходимости строго соблюдать правила безопасности на воде.

Купаться рекомендуется только в специально оборудованных и разрешенных местах, не заходить в море при сильном волнении и не оставлять детей без присмотра. Призываем граждан беречь свою жизнь и жизнь своих близких, - обратились спасатели.

Напомним, женщина упала в море при посадке на катер в Актау.