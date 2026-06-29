Женщина упала в море при посадке на катер в Актау: ее спасли сотрудники УЧС

На cкальной тропе в Актау едва не произошла трагедия. Женщина по неосторожности упала в Каспийское море во время посадки на катер. К счастью, рядом находились сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям, которые оперативно пришли ей на помощь, передает Lada.kz.

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По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, инцидент произошел сегодня, 28 июня, в 16:27 в районе Скальной тропы, расположенной на побережье Каспийского моря в 4А микрорайоне.

По предварительной информации, женщина 1975 года рождения сорвалась в воду во время посадки на маломерное судно.

В этот момент сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Актау проводили профилактический рейд. Спасатели незамедлительно отреагировали на происшествие, извлекли женщину из воды и доставили ее в безопасное место.

В медицинской помощи пострадавшая не нуждалась. Ее состояние оценивается как стабильное, говорят спасатели.

В ДЧС Мангистауской области напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности при посадке и высадке с маломерных судов, а также проявлять особую осторожность вблизи водоемов.

Напомним, cпасатели завершили поисковую операцию на Каспийском море. Тело утонувшего мужчины было обнаружено в районе одной из баз отдыха