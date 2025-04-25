Места, где разрешено и запрещено купаться в Актау

Согласно решению Мангистауского областного маслихата «О правилах общего водопользования в Мангистауской области», в регионе определено 10 участков, на которых купание запрещено, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистау.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Некоторые участки прибрежной зоны в Актау признаны потенциально опасными и не предназначены для купания. В настоящее время в городе определены три запрещённые зоны:

- Участок береговой линии от гостиницы «Каспиан Ривьера» в 4А микрорайоне до памятника Тарасу Шевченко в 5 микрорайоне;

- Набережная вдоль канала «Шора»;

- Прибрежная территория канала ТОО «МАЭК».

Для обеспечения безопасного отдыха жителей города в Актау открыты четыре официальных пляжа:

- Пляж «Солдатский» в микрорайоне Приморский;

- Правая часть пляжа яхт-клуба «Бриз» (микрорайон 4А);

- Левая часть пляжа яхт-клуба «Бриз» (микрорайон 4А);

- Пляж, расположенный в 10 метрах от жилого комплекса «Шевченко» (микрорайон 7А).

Кроме того, на территории города функционирует 21 платный пляж, официально зарегистрированных для предоставления услуг населению.