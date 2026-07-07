На Каспии недалеко от Актау утонул мужчина: отдыхающие спасли его сына

На побережье Каспия в районе базы отдыха Caspian Star начали тонуть мужчина и его сын. Несмотря на сильные волны, отдыхающим удалось вытащить обоих из воды. Мальчик не пострадал, а вот за жизнь мужчины более часа боролись очевидцы и прибывшие на место медики, однако спасти его не удалось, сообщает Lada.kz.

фото очевидца

Как рассказали свидетели происшествия, сначала с берега раздались крики женщины о том, что в море тонут люди. На помощь сразу бросились отдыхающие. Из-за сильных волн добраться до мальчика было непросто. Но когда один из мужчин все же доплыл до подростка выяснилось, что в воде остается его отец.

После этого очевидцы смогли добраться до второго тонувшуго и достать из воды обоих. Но на берег мужчину вынесли уже без сознания.

До прибытия экстренных служб отдыхающие самостоятельно продолжительное время проводили сердечно-легочную реанимацию. Затем к помощи подключились спасатели и две бригады врачей.

Но, несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия, медики констатировали смерть мужчины.

По словам очевидца происшествия, трагедия произошла на необорудованном участке побережья, где отсутствует постоянный спасательный пост, а мобильная связь работает нестабильно, что осложнило вызов экстренных служб и их подъезд к месту ЧП.

«Никто не остался равнодушным. Незнакомые друг другу люди пытались хоть как-то помочь пострадавшему. Во-первых мужчины и молодые парни не побоялись броситься в воду на помощь. Позже проезжающий мимо по пляжу водитель внедорожника остановился и по просьбе отдыхающих отправился к ближайшему посту ДЧС. Он доставил спасателей к месту происшествия, а затем встретил у дороги машину скорой помощи и привез медиков на пляж, поскольку служебный автомобиль не смог проехать по песку», — рассказал очевидец.

Врачи также осмотрели спасенного подростка и одного из молодых людей, бросившихся ему на помощь.

Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и службы скорой медицинской помощи. После получения официальной информации материал будет дополнен.

Напомним, спасатели рекомендуют отдыхать только на оборудованных пляжах и не заходить в воду во время сильного волнения моря.