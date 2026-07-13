В выходные дни в Мангистау утонул один человек

Несчастный случай произошел 11 июня. В 10 километрах от села Курык, на побережье Каспийского моря утонул 44-летний мужчина. Подробности происшествия Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото из архива Lada.kz

Трагический случай произошел 11 июля около 15:50 в Каракиянском районе.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, во время профилактического рейда на побережье Каспийского моря спасатели обнаружили и извлекли из воды тело мужчины 1982 года рождения.

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и зашел в воду, не сняв одежду.

По предварительной информации, он утонул около 15:30 часов в месте, не оборудованном для купания.

В ведомстве также сообщили, что в Каспийском море продолжаются поиски пропавшего в свой день рождения 18-летнего Азамата Дуйсеханова. Поисково-спасательные работы ведутся уже седьмые сутки.

В мероприятиях задействованы МЧС, Военно-морские силы. Участие принимают спасатели, водолазы, сотрудники оперативных служб и другие специалисты.

В ДЧС напоминают жителям и гостям региона соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в необорудованных местах и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 18-летний Азамат Дуйсеханов пропал днем 7 июля в районе курортного отеля «O'Mir».