На Каспии в Мангистау продолжаются поиски утонувшего мужчины

Фото ДЧС региона

В ДЧС региона отметили, что поисковые работы осложняются переменчивыми гидрометеорологическими условиями, ограниченной видимостью под водой, морским течением и большой площадью обследуемой территории.

В поисково-спасательной операции задействованы более 40 специалистов, плавсредства, специализированная техника, беспилотные летательные аппараты, водолазное оборудование, авиация МЧС.

К поискам привлечены сотрудники ДЧС региона, Национальной гвардии МВД, пограничной службы КНБ, военно-морских сил, департамента полиции, а также специалисты ТОО «YKK Kazakhstan LLP» и волонтеры.

Напомним, трагедия произошла 21 июня на побережье, расположенном в 56 километрах от Актау. Во время купания в Каспийском море на необорудованном участке берега утонул 27-летний мужчина.